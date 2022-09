Photovoltaik-Pflicht findet Eingang in Stuhrs B-Pläne

Von: Andreas Hapke

Teilen

Eine Pflicht für Photovoltaik-Anlagen war unter anderem Thema im Ausschuss. © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Der Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus empfiehlt, den Verzicht auf fossile Energieträger sowie die PV-Anlagen-Pflicht in zukünftigen B-Plänen und örtlichen Bauvorschriften als verbindliche Bestimmungen aufzunehmen. Dachbegrünung ist als Verpflichtung kein Thema mehr.

Stuhr – Dass die Gemeinde die Eigentümer in künftigen Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften zu Maßnahmen für den Klimaschutz verpflichten soll, ist fraktionsübergreifend unstrittig. Doch in welchem Umfang muss das geschehen? Darüber gingen die Meinungen im Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus am Dienstagabend auseinander.

Vorangegangen war ein Auftrag des Ausschusses für Bauen und Ortsteilentwicklung: Die Verwaltung möge Festsetzungen zur Verwendung von alternativen Energieträgern, zur Pflicht von Photovoltaik-Anlagen (PA) sowie zur Dachbegrünung entwerfen. Bei der Aufstellung künftiger B-Pläne und örtlicher Bauvorschriften könnten diese Bestimmungen einzeln oder in Kombination zum Tragen kommen. Ihre Vorschläge präsentierte die Verwaltung jetzt im Klimaausschuss.

Demnach sollen die Eigentümer im Plangebiet keine fossilen Brennstoffe für die Wärme- und Warmwasserversorgung mehr verwenden. Vielmehr müssten sie auf klimafreundliche Energien wie Solarthermie, Wärmepumpen oder Erdwärme zurückgreifen, so dies im Plangebiet umzusetzen ist.

In der Vorlage ist von Solarmindestfläche die Rede

Darüber hinaus greift eine Verpflichtung, „die nutzbaren Dachflächen der Hauptgebäude innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 Prozent mit Photovoltaikmodulen“ auszustatten. In der Vorlage ist von Solarmindestfläche die Rede. Die Installation von Solarwärmekollektoren kann auf diese Mindestfläche angerechnet werden.

Ausnahmen können die Regel bestätigen – nämlich dann, wenn es zu Änderungen im Bestand kommt. Bei neu geschaffenen Dachflächen etwa müssen die Anforderungen im Verhältnis zum wirtschaftlichen Mehraufwand stehen.

So weit, so gut. Beim Thema Dachbegrünung auf Nebenanlagen aber schieden sich die Geister. Nach den Vorstellungen der Verwaltung sollen Garagen, Carports und Fahrradunterstände mit einer Dachfläche von mehr als zehn Quadratmetern zu 80 Prozent begrünt werden. Dazu müssen sie eine Dachneigung zwischen null und zehn Grad haben. Alternativ ist auch eine PA auf mindestens 50 Prozent des Daches möglich.

Im Wald werden die Dächer von allein grün

Dass die Dachbegrünungspflicht als Alternative für Wohnhäuser vom Tisch sei, freue ihn, sagte der CDU-Ratsherr Heiner Lampe. Doch auch für Nebenanlagen ergebe diese Vorschrift keinen Sinn. „Im Wald etwa werden die Dächer von ganz alleine grün.“ Seinem Antrag, gänzlich auf eine verpflichtende Dachbegrünung zu verzichten, stimmten sieben Ratsleute zu, vier enthielten sich.

Am Ende beschränkte sich der Ausschuss darauf, den Verzicht auf fossile Energieträger sowie die PV-Anlagen-Pflicht in zukünftigen B-Plänen und örtlichen Bauvorschriften als verbindliche Bestimmungen zu empfehlen.

Aus dieser Entscheidung ergebe sich kein Automatismus, betonte Stadtplaner Christian Strauß. Es gehe um eine Feinjustierung: Man wolle das, was man wo und wie im Planverfahren macht, auf eine einheitliche Grundlage stellen. Allerdings: „Sie müssen in der Abwägung besonders schwerwiegende Gründe finden, nicht nach den Festsetzungen zu verfahren.“ Der Belang des Klimaschutzes habe dadurch „besonderen Vorrang, ein größeres Gewicht als andere Belange, zum Beispiel wirtschaftliche“. Die Festsetzungen würden auch bei der Aktualisierung von B-Plänen übernommen. Der Nabu-Vorsitzende Jörg Böttcher hatte sich danach erkundigt.

Hat die Bevölkerung das Geld dafür?

„Wenn ich neu baue: Muss ich dann beide Gebäude, also Haus und Garage, mit Anlagen bedenken? Das finde ich zu viel.“ – „Ja“, antwortete Stadtplanerin Annika van Bebber. Es komme aber immer auf den jeweiligen B-Plan an, ob beide Festsetzungen getroffen werden.

Hat die Bevölkerung das Geld dafür? Dies sei nicht das Thema, sagte die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. Es gehe darum, ob die Festsetzung tauglich für das Ziel sei. Ihr Beispiel: Mit einer PV-Anlage auf dem Dach eines Hauses, das mitten im Wald stehe, werde die ökologische Stromerzeugung als Ziel nicht erreicht. Ausschlaggebend seien immer „triftige Gründe im Sinne des Zwecks der Regelung“.

Wohngebäude sind ab dem Jahr 2025 verpflichtend mit PV-Anlagen auszustatten

Eingangs hatte Annika van Bebber darauf aufmerksam gemacht, dass nach Paragraf 32a der Niedersächsischen Bauordnung Wohngebäude ab dem Jahr 2025 verpflichtend mit PV-Anlagen auszustatten sind.

Welchen Nutzen denn die PV-Pflicht in Stuhr habe, wenn sie gesetzlich schon vorgeschrieben sei, wollte der CDU-Ratsherr Ralph Ahrens wissen. Zudem würden sich die Leute bei einem Neubau ohnehin schon mit der Abkehr von der fossilen Energie beschäftigen.

Ohne Regelung würde bis zum Jahr 2025 eine Lücke entstehen, entgegnete Annika van Bebber. Oder wie es der SPD-Ratsherr Sebastian Koch formulierte: „Beim Klimaschutz zählt jedes Jahr.“ Dem wollte niemand widersprechen.