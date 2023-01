Pflegearbeiten in Stuhr-Moordeich: Rund 60 Bäume müssen weichen

+ © Andreas Hapke Vier Experten vor zwei zusammengewachsenen Eichen: (v.l.) Umweltbeauftragter Marc Plitzko, Sebastian Ruhnke vom Ochtumverband sowie die Baumgutachter Reinhard und Pascal-Maria Windels. Die Eichen müssen übrigens nicht weichen. Es wäre auch schade um diesen „Kuss der Bäume“, wie das Phänomen auch genannt wird. © Andreas Hapke

In mehreren Etappen sind die Gemeinde und der Ochtumverband zwischen Ende Januar und Anfang März mit Baumpflegearbeiten an der Straße Am Hexendeich beschäftigt. Insgesamt rund 60 Bäume müssen weichen, darunter aber auch kleinere Nadelgehölze. Laut Gemeinde wird jeder Baum ersetzt.

Moordeich – Motorisierte Verkehrsteilnehmer müssen zwischen Ende Januar und Anfang März mit Einschränkungen auf der Straße Am Hexendeich in Moordeich rechnen. Grund: Der Ochtumverband Harpstedt und die Gemeinde Stuhr sind dort streckenweise mit umfangreichen Baumpflegearbeiten beschäftigt, Fällungen inklusive. Dafür müssen einzelne Abschnitte zwischen der Danziger und der Zwischenahner Straße zum Teil voll gesperrt werden (siehe Infobox).

Gemeinde für mehr als 100 Bäume zuständig

In die Zuständigkeit der Gemeinde fallen am Hexendeich mehr als 100 Bäume, wie die selbstständigen Baumgutachter Reinhard und Pascal-Maria Windels berichten. Sie arbeiten häufiger mit der Kommune zusammen und haben auch in diesem Fall untersucht, bei welchen Bäumen ein Schnitt reicht, wo umfangreichere Pflegearbeiten notwendig sind – und welche Exemplare gefällt werden müssen.

Vorangegangen waren Baumkontrollen im November vergangenen Jahres, als auch der Ochtumverband seine jährliche Kontrolle am Ufer des „Braunwassers von Blocken“ vorgenommen hatte. Nach Auskunft von Ingenieur Sebastian Ruhnke hat es der Verband dort überwiegend mit kleineren Nadelgehölzen und zahlreichen „historisch gewachsenen“ Hecken zu tun. „Eigentlich sind wir für den Wasserabfluss zuständig“, sagt Ruhnke. Auf den Gewässerparzellen, zu denen neben den Uferböschungen hier und da auch größere Grundstücke zählten, habe der Verband aber zusätzlich eine Verkehrssicherheitspflicht.

Teilweise hätten Anwohner auf den Grundstücken Zäune oder Hütten errichtet. „Eigentlich darf der Schutzstreifen von fünf Metern zum Ufer nicht bebaut werden. Aber wir können hier nicht alles abreißen, denn dann würden wir bei manchen Leuten in der Küche stehen.“

„Jeder Baum, der stehen bleibt, ist ein guter Baum“

Sowohl die Sachverständigen als auch der Verbandsingenieur betonen, dass sie Bäume nur in dringenden Fällen wegnehmen würden. „Jeder Baum, der stehen bleibt, ist ein guter Baum“, sagt Reinhard Windels. Und das nicht nur aus Naturschutzgründen. „Er befestigt mit seinen Wurzeln den Uferbereich.“ Laut Ruhnke nimmt auch der Ochtumverband „freiwillig nix weg, auch weil es Geld kostet. Manchmal reicht ja der Pflegeschnitt.“

Ob Anfahrschäden durch Autos, Faulstellen, ein Pilzfruchtkörper, der im Inneren des Baums alles wegfrisst oder Teerflecken, die zu Rissen führen können: Die Gutachter gucken sich jeden Baum genau an, bevor sie sich für eine Fällung aussprechen. Häufig führe erst eine Kombination aus mehreren Schäden zu dem Schluss, dass der Baum nicht mehr zu retten sei, sagt Pascal-Maria Windels. Ein Teerfleck allein würde zum Beispiel keine Fällung nach sich ziehen. Runke fügt hinzu, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre vielen Bäumen arg zugesetzt habe.

Die Art des Baumes spiele auch eine Rolle, ebenso wie dessen Form, erklärt Pascal-Maria Windels. Er deutet auf die tief eingefaulte Stelle einer Birke, die in dieser Höhe zudem abknickt. Keine Frage: Der Baum droht auf die Straße zu fallen, er muss weichen. „Birken sind generell anfälliger“, sagt Windels. Da würden eher mehrere Dinge zusammenkommen, die in Kombination den Sterbeprozess einläuteten. Birken kämen auch schlechter mit Grundwasserschwankungen durch Trockenheit klar.

Ochtumverband entfernt rund 40 Bäume

Aus einer Liste von Reinhard und Pascal-Maria Windels geht hervor, dass rund 20 der 105 Bäume der Gemeinde Stuhr am Hexendeich gefällt werden müssen. Knapp die Hälfte kommt mit einer Kronenpflege davon, beim Rest stünden Einkürzungen oder eine Kronensicherung an. Der Ochtumverband wird zusätzlich 40 Bäume wegnehmen, aber eben überwiegend kleinere Nadelgehölze. Laut Stuhrs Umweltbeauftragtem Marc Plitzko wird jeder gefällte Baum ersetzt – „wenn nicht an selber Stelle, dann woanders“.

Ein Laie könne nicht erkennen, in welchem Umfang ein Baum beschädigt sei, sagt Pascal-Maria Windels. „Er sieht vielleicht das Spechtloch, aber nicht die Höhle – und dass im Innern schon der ganze Stamm nicht mehr vorhanden ist.“ Reinhard Windels nennt das Beispiel eines durch Baggerarbeiten entstandenen Wurzelabrisses: „Da geht der Pilz rein.“

Was die Pflegearbeiten angeht, versichert Ruhnke, dass die Grundstücke jederzeit erreichbar seien. Alle Anwohner seien im Dezember über die anstehenden Arbeiten informiert worden.