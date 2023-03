Pflanztrupp pflanzt 400 Bäume am Warwer Sand

Von: Rainer Jysch

Ein Teil des Pflanztrupps am Rande des Warwer Sandes: Mats (v.l.), Sabrina von Salzen, Laura, Maja und Jörg von Salzen. © Rainer Jysch

Mit einer Baumpflanzaktion haben sich am Wochenende Inhaber, Mitarbeiter und Familienmitglieder des Reise-Centers Kirchweyhe und des Busbetriebes Sausner-Reisen daran gemacht, 400 Setzlinge am Rande des Warwer Sandes in die Erde zu bringen.

Stuhr – „Für jede Reise im Wert von über 1500 Euro pflanzen wir im Warwer Sand einen Baum“, berichtet die Inhaber-Familie um Frank Cordes. „Reisebürokunden fragen verstärkt nach den Auswirkungen ihrer Reisen auf Umwelt und Gesundheit. Wir finden: Die Reduktion von klimaschädlichen Gasen wie Kohlendioxid ist wichtig und sinnvoll“, erklärt Heiko Blank, Büroleiter des Reise-Centers Kirchweyhe. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, nennt er das Motto der Aktion.

Auf dem rund 1500 Quadratmeter großen, eingezäunten Feld, direkt neben dem Parkplatz am Eingang zum Waldgebiet Warwer Sand standen Fichten, die aufgrund starker Klimaeinwirkungen im vergangenen Jahr komplett abgeräumt werden mussten. „Wir hatten Windbruch und durch die Trockenheit einen Borkenkäferbefall. Der Baumbestand war dadurch abgestorben“, berichtet Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier von der zuständigen Revierförsterei in Syke.

Es betrifft als Erstes immer die Fichte

„Es betrifft als Erstes immer die Fichte. Das ist die Verliererin beim Klimawandel.“ Daher setze man in der Region vermehrt auf Mischwälder. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass Eichen und Mischbaumarten mit der Trockenheit besser klarkommen.

„Wir pflanzen hier heimische Eichen, Linden, gemischt mit Hainbuchen und Kirschbäumen“, so Tegtmeier, der die Initiatoren bei der Auswahl der Pflanzen und auch beim Setzen der Bäumchen beraten hat. „Im Übergangsbereich zwischen freiem Feld und den hochwachsenden Bäumen pflanzen wir als Sträucher Vogelbeeren, Feldahorn und Kreuzdorn“, erklärt er. „Das wird eine gestufte Bepflanzung, so wie man heutzutage die Waldränder anlegt.“

Der jüngste Helfer ist fünf Jahre alt

Zwölf fleißige Helfer hatten sich daran gemacht, die Pflanzstellen zu markieren und die 400 Bäumchen in die Erde zu setzen. Selbst die jüngsten Teilnehmer des freiwilligen Pflanztrupps, Mats (5), Laura (11) und Maja (15), aus der Familie von Firmenchef Frank Cordes halfen bei der Aktion tatkräftig mit.

Damit die spätere Pflege des jungen Waldes einfacher ist, werden die Setzlinge in schnurgeraden Reihen gepflanzt. Da sich der kleine Wald auf einem gemeindeeigenen Areal befindet, wird die spätere Pflege wohl von der Gemeinde oder einem Gartenbaubetrieb übernommen. „Das sprechen wir mit der Gemeinde noch ab“, so der Förster.