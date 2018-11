20-köpfiger Kinderchor übt für Musical „Das Weihnachtsglöckchen“

Heiligenrode - Von Rainer Jysch. Ein munterer Chor ist das, der sich im Gemeindesaal des alten Schulhauses neben der Heiligenroder Klosterkirche zusammengefunden hat. 20 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren treffen sich jede Woche dienstags unter der Leitung von Monja Uhde und Livia Rosa zu einem Übungsnachmittag. Der Name ist Programm: „Kinderchor mit Pfiff und Bewegung“ nennt sich die seit Januar 2017 bestehende Gesangsgruppe, die inzwischen zahlreiche Auftritte vorweisen kann.

„Wir singen gelegentlich in der Klosterkirche, treten aber auch an anderen Orten auf“, erklärt Monja Uhde aus Heiligenrode, deren beiden Töchter Mayla (4) und Mariella (2) ebenfalls dabei sind. Auch im Klönschnack-Cafe im Mehr-Generationen-Haus in Fahrenhorst kennt man den Kinderchor, der im Sommer 2017 sogar beim Brunch der Bürgerstiftung in Brinkum begeistert hat.

Monja Uhde und die studierte Musikpädagogin Livia Rosa aus Bremen leiten die Sprösslinge geschickt an. Sie achten darauf, dass der Spaß am Singen, Tanz und an Bewegungen im Mittelpunkt steht.

Zu Beginn der Übungsstunde werden zunächst Tierlaute, die man von einem Bauernhof kennt, nachgemacht. Damit die Stimmen in Schwung kommen. Dass das hervorragend geklappt hat, hört man bei den Liedern „Feliz Navidad“ und „Jingle Bells“, beide Stücke mit englischem Text, deren stimmgewaltigen Klänge – unterstützt vom Händeklatschen der Kinder – den Raum erfüllen. Auch Gesangssolisten kommen dabei zum Zuge.

Die gebürtige Brasilianerin Rosa begleitet die Gesangsübungen am Klavier, sie beherrscht aber auch das Geigenspiel. Das Repertoire des Kinderchors ist ein bunter Mix aus verschiedenen Stilrichtungen. „Wir singen natürlich Kinderlieder, aber auch Gospels und Pop“, erklärt Monja Uhde. „Die Kleineren mögen Lieder, zu denen man sich gut bewegen kann. Die Älteren sind eher für Songs aus den aktuellen Charts“, berichtet sie.

Saisonbedingt dominieren Weihnachtslieder den Übungsnachmittag. „Stern über Bethlehem“ und das neu einstudierte „Kling, Glöckchen“ werden geübt, bei dem die Kids auch mit richtigen Glöckchen den Takt vorgeben können. Zum Schluss erklingt der „Körperteile Blues“ aus einem kleinen Lautsprecher. Ein Lied, dass die Kinder im Kreis stehend, textsicher und mit lustigen Bewegungen mitsingen.

Und dann steht da noch die Premiere des Musicals „Das Weihnachtsglöckchen“ auf dem Programm, die am 15. Dezember um 16 Uhr in der Klosterkirche über die Bühne gehen soll. Von Aufregung bei den Kindern ist noch nichts zu spüren. Man merkt, dass ihnen das Singen einen riesigen Spaß macht.