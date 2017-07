Mit Pferd und Schildkröte geht das Lernen wie von selbst

Flüchtlingskinder pauken im „Büffelstübchen“ fleißig Deutsch

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Während der Ferien verschwenden viele Schüler wohl kaum einen Gedanken ans Lernen. Nicht so die jungen Flüchtlinge, die sich derzeit regelmäßig in der Lernwerkstatt „Büffelstübchen“ an der Bremer Straße in Brinkum zum Sprachkurs treffen. Wobei – allzu viel dürften auch sie nicht übers Pauken nachgrübeln. Denn das Verinnerlichen von Vokabeln und Grammatik geschieht während der Übungsstunden fast von alleine. Die Unterrichtsweise der Lehrerinnen ist spielerisch, die Atmosphäre locker.