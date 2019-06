„Personalroulette“ in Varrels Krippe?

In der Varreler Krippe läuft es nicht so, wie Eltern sich das vorstellen. Foto: Hapke

Varrel - Von Andreas Hapke. Ihre Unzufriedenheit über die personelle Situation in der Krippe am Varreler Feld haben einige Mütter am Mittwochabend im Gemeinderat zum Ausdruck gebracht. Wiebke Jungnischke, Elternsprecherin der Käfergruppe, beklagte in der Einwohnerfragestunde ein „Personalroulette“. Gruppen seien zum Teil mit dem kompletten Austausch des Erzieherteams konfrontiert.

Diese Entwicklung sei kontraproduktiv für die „kindgerechten Konzepte im U3-Bereich“, sagte Jungnischke. Beispiel Eingewöhnungsphase: Die Kleinen hätten sich gerade an die Erzieherin gewöhnt, „da geht es im August von vorne los“. Eine „erhebliche“ Zahl an Mitarbeiterinnen hätten die Einrichtung „in letzter Zeit“ verlassen. „Wie macht das die Gemeinde für Neubewerber attraktiv?“, fragte Jungnischke, die auch den Sinn von Versetzungen in andere Kitas der Gemeinde bezweifelte.

Überhaupt nicht erfreut zeigt sich der Erste Gemeinderat Ulrich Richter über den Vorstoß der Mütter: „Wir spielen kein Roulette, schon gar nicht mit unserem Personal. Erzieherinnen werden nicht ohne Grund versetzt.“ Richter bezweifelte, dass eine öffentliche Ratssitzung der richtige Rahmen für die Erörterung des Themas sei – zumal die Gemeinde den Eltern ein Gesprächsangebot für den kommenden Dienstag unterbreitet habe. „Die Ratsmitglieder sind nicht informiert. Ich wüsste nicht, auf welcher Basis das jetzt diskutiert werden sollte“, sagte Richter.

Im anschließenden Gespräch mit der Presse rechneten Wiebke Jungnischke und die Gesamtelternsprecherin Susanne Thiemann vor, was sie mit „Personalroulette“ meinen: Seit Oktober vergangenen Jahres hätten in der Hasengruppe zwei Erzieherinnen gekündigt, eine sei versetzt worden. Dasselbe treffe auf die Käfergruppe zu. In der Mäusegruppe hätten drei Pädagoginnen aufgehört. „Allein in den vergangenen drei Monaten haben vier Mitarbeiterinnen gekündigt“, sagt Susanne Thiemann.

Ihre Bedenken haben die Eltern auch schriftlich formuliert, „aber wir haben zweieinhalb Wochen auf eine Antwort gewartet“.

Die Zahlen konnte Richter gestern auf Anfrage der Kreiszeitung nicht bestätigen. Lediglich über den kompletten Personalwechsel in der Käfergruppe zum kommenden Kindergartenjahr sei er informiert. „Dazu muss man aber auch wissen, dass es die Einrichtung seit 2015 gibt und das Kollegium in dieser Gruppe immer in derselben Besetzung agiert hat.“ Richter wertete dies als „vorbildliche Konstanz in der Vergangenheit“. Aus verschiedenen Gründen stehe das Personal nun nicht mehr zur Verfügung, Ersatz sei aber „bestmöglich organisiert und eingestellt“ worden.

Überhaupt sei er guter Hoffnung, alle offenen Stellen in den Einrichtungen der Gemeinde zum Kindergartenjahr 2019/20 besetzt zu bekommen. „Wir sind in den letzten Tagen und Wochen auf einem guten Weg. Wir haben viele Mitarbeiter, die uns verlassen, aber noch mehr, die zu uns kommen. Die Fluktuation ist zu bewältigen.“ Mit den jüngsten Baubeschlüssen und dem damit verbundenen Personalbedarf warte aber bereits die nächste Herausforderung.

Was Kündigungen angeht, „hinterfragen wir immer die Gründe. Wir wollen schließlich die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen, damit es nicht dazu kommt“, so Richter.

Zurzeit befänden sich die Erzieher in einer für sie „äußerst komfortablen Situation“, sie könnte sich ihre Stelle aussuchen.