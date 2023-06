Personalmisere in der Kita Stuhr-Varrel: Mehr Tal- als Bergfahrt

Von: Andreas Hapke

Fachkräftemangel in Kitas: In Varrel sind Eltern besonder betroffen. © Monika Skolimowska/dpa

Das laufende Kindergartenjahr in der Kita Varrel hat bei Eltern und Mitarbeiterinnen gleichermaßen an den Nerven gezehrt. Wegen der personellen Misere stand kurzzeitig sogar eine Reduzierung der Betreuung auf 14 Uhr im Raum. Das ist zwar vom Tisch, am Wegfall der Ganztagsgruppe ändert sich aber nichts.

Varrel – Wer sich ein Bild vom Fachkräftemangel in Kindertagesstätten machen möchte, muss sich nur die personelle Entwicklung in der Kita Varrel seit August 2022 anschauen. Eine Berg- und Talfahrt, mit Tendenz zur Talfahrt allerdings. Ende Mai wandte sich Vater Volker Lutz wegen der „unzumutbaren Betreuungssituation“ an Bürgermeister Stephan Korte. „Wann haben Sie das letzte Mal mittags ihre Arbeit abgebrochen oder unplanmäßig mehrere Tage Urlaub genommen, um sich um ihre Familie zu kümmern?“, lautete eine Frage an den Verwaltungschef. Genau das passiere den Familien in Stuhr.

„Jede Woche aufs Neue eine Herausforderung“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kommune die Betreuung in der Varreler Ganztagsgruppe bereits von 16 auf 15 Uhr reduziert. Vorangegangen waren zwei krankheitsbedingte Ausfälle im März und April, nach denen sich die ohnehin herausfordernde Lage weiter zuspitzte (siehe Infokasten). „Das brachte nicht nur die Eltern, sondern auch die Kräfte an ihre Grenzen“, schreibt die Verwaltung. Sie sah sich gezwungen, die Notbremse zu ziehen, um die Betreuung in allen Gruppen sicherzustellen.

Vor Pfingsten hatte die Teamleiterin Kindertagesstätten, Jana Bobka, sogar angekündigt, dass ab Juli mit weiteren personellen Engpässen zu rechnen sei, möglicherweise einhergehend mit einer Verkürzung der Betreuung für alle Gruppen auf 14 Uhr. Zumindest sollten sich die Eltern darauf vorbereiten. „Jede Woche ist und war leider aufs Neue eine Herausforderung“, schrieb Bobka.

Auf Anfrage der Kreiszeitung teilte das Rathaus jetzt mit, dass diese Variante vom Tisch sei. Demnach sei es gelungen, eine Kraft „aus den internen Reihen zu finden“. Dies hat die Verwaltung den Eltern während eines Elternabends in der vergangenen Woche mitgeteilt. Und damit nach eigenen Angaben Erleichterung ausgelöst.

Rathaus: „Lage angespannt, aber nicht dramatisch“

„Wir haben natürlich auch geprüft, wieder eine 16-Uhr- Betreuung zu ermöglichen. Das wäre aber auf sehr dünnem Eis aufgebaut worden – folglich sind wir mit der sicheren Variante von 15 Uhr nach außen getreten.“ Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung ist die Situation in Varrel laut Verwaltung zwar angespannt. Doch es sei überzogen, sie als dramatisch zu bezeichnen. Schon gar nicht sei sie außer Kontrolle geraten.

Auf Nachfrage schrieb die Verwaltung, dass aktuell zwei Stellen nicht besetzt seien. „Im kommenden Kitajahr fehlt derzeit noch eine Stellenbesetzung. Zudem wird (...) nur noch eine Betreuung bis 15 Uhr angeboten; es gibt dann keine Ganztagsgruppe mehr. Diese Entscheidung wurde in der Kita sehr genau abgewogen.“ Ziel bleibe aber, wieder eine Ganztagsbetreuung zu ermöglichen.

Trotzdem haben die Eltern Fragen. Viele davon beziehen sich auf das langfristige Personalmanagement. „Die Fluktuationsrate durch Schwangerschaften, Teilzeitwunsch, Berufswechsel ist unangemessen hoch im Betreuungssektor in der Gemeinde Stuhr. Wieso antizipieren Sie dieses nicht und leiten Gegenmaßnahmen ein?“, fragt zum Beispiel Volker Lutz in seinem Brief an Korte. Als Beispiel nannte er den Eintritt einer Mitarbeiterin in den Ruhestand, ohne dass dafür Ersatz in Sicht wäre.

Gemeinde arbeitet an Drei-Phasen-Modell

Dies wollte auch die Kreiszeitung von der Gemeinde wissen. Sie betreibe eine „detaillierte und umfassende Personalplanung, die zum Teil auch deutlich mehr Personal vorsieht, als es gesetzlich vorgegeben ist“, lautet die Antwort. „Natürlich wussten wir, dass ab Juli eine Kraft in Rente gehen wird. Dementsprechend haben wir durchgehend Kräfte gesucht. Leider nicht mit dem ausreichenden Erfolg.“

Renteneintritte seien kalkuliert und würden unmittelbar nachbesetzt. Zudem sorgten Vertretungen in jeder Kita dafür, kurzfristige Ausfälle des Personals aufzufangen. „Nicht zu kompensieren ist dies jedoch, wenn sich Ausfälle in größeren Umfang kurzfristig ergeben und sich Stellenbesetzungen (...) herausfordernd darstellen.“

Aktuell arbeite das Rathaus an einem Drei-Phasen-Modell, das kurz-, mittel- und langfristig eine bessere Sichtbarkeit und eine Attraktivitätssteigerung der Gemeinde zum Ziel habe. Gleichwohl bleibt bei Teilen der Elternschaft das Gefühl, die Gemeinde könnte mehr für die Akquise neuen Personals tun. Sie wollen auch den ständigen Verweis auf den bundesdeutschen Fachkräftemangel nicht mehr hören.

15 Mitarbeiter aus 40 Vorstellungsgesprächen gewonnen

Die Gemeinde verweist darauf, dass sie 2023 bereits rund 40 Vorstellungsgespräche geführt und dabei 15 Mitarbeiter gewonnen habe. Aktuell seien Stellen für sechs Kitas ausgeschrieben. Aus diesen Verfahren würden weitere Einstellungen folgen. Der Bedarf an Fachkräften sei damit aber nicht gedeckt. Nach Angaben des Rathauses gibt es im laufenden Kindergartenjahr 13 Vakanzen, für 2023/24 seien es noch elf (davon drei Unterstützungskräfte). Ausgeschrieben seien auch Stellen für Förderkräfte und heilpädagogische Fachkräfte sowie für die Teilnahme an der berufsbegleitenden Erzieherausbildung.

Vor allem will die Gemeinde nach eigener Auskunft mit guten Arbeitsbedingungen punkten. Sie nennt eine dritte Kraft in Ganztagsgruppen, einen größeren Stundenpool für Vertretungskräfte und unterstützende Mitarbeiter für Ü3-Regelgruppen als Beispiele, auch flexiblere Urlaubsregelungen außerhalb der Schließzeiten. Die Kommune biete auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und im Rahmen des Tarifvertrages eine leistungsorientierte Bezahlung.

Fest steht aber: Übertariflich vergüten – zum Beispiel durch Sonderzahlungen oder höhere Schichtzulagen, wie aus Reihen der Eltern angeregt – dürfe die Kommune nicht. Daran ändere auch die gute Finanzlage der Gemeinde Stuhr nichts. Und sie dürfe nicht selbst ausbilden. Auch das würden Eltern begrüßen.

„Gemeinsam Lösungen im Kleinen finden“

Die Gemeinde ihrerseits begrüßt, „dass jetzt endlich (...) auf Bundes- und Landesebene politische Diskussionen starten, den Beruf der pädagogischen Fachkräfte in Kindertagesstätten, insbesondere finanziell, aber auch was die Ausbildung anbelangt, attraktiver zu gestalten und mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Leider werden wir auf entsprechende Lösungen und positive Folgen daraus in Deutschland noch länger warten müssen.“ Bis dahin müssten Kitaleitungen, Verwaltung, Politik und Eltern weiter gemeinsam an Lösungen „im Kleinen“ arbeiten.

Zum gegenseitigen Verständnis dürfte der Elternabend beigetragen haben. Positiv ist bei den Eltern laut Lutz unter anderem angekommen, dass die Verwaltung zugesagt hat, Öffentlichkeitsarbeit und Stellenausschreibungen zu verbessern. Das Rathaus habe Transparenz zu den Ausfällen und Mängelbesetzungen geschaffen und sich bemüht, eine 15-Uhr-Betreuung im Juli zu gewährleisten.

Allerdings hielten Tarifverträge und die allgemeine Betreuungssituation immer noch zu häufig als generelle Ausrede her. Was kann die Gemeinde selbst bewegen? Diese Herangehensweise fehlt Teilen der Elternschaft. „Einfache und verschieden wirksame Vorschläge“, wie zum Beispiel Werbung über Radio oder Nutzung von Headhuntern, werde die Wirksamkeit abgesprochen. Und: „Für die Wiederherstellung der Betreuungszeiten auf 16 Uhr gibt es aktuell keine Lösung“, bedauert Lutz.

Aus Sicht des Rathauses ist der Elternabend für alle Seiten „gut und wichtig“ gewesen. „Als Gemeinde müssen wir zukünftig noch transparenter kommunizieren und aufzeigen, welche Anstrengungen unternommen werden. Für unsere aktuellen Planungen haben wir weitere Anregungen bekommen.“ Die Eltern werden es sich gemerkt haben – und gegebenenfalls überprüfen.

Kita-Jahr im Zeitraffer August: Start mit guter Besetzung. Die Stellen der stellvertretenden Leitung und einer Erzieherin mit 37,5 Stunden sind vakant, können aber durch eine Springkraft (insgesamt gibt es in der Kita drei Springkräfte) aufgefangen werden. Kurz danach fallen zwei Kolleginnen aufgrund von Schwangerschaft und des sofort wirksam werdenden Beschäftigungsverbotes aus. Ersatz durch Personal für die ab Anfang 2023 zu gründende Katzengruppe. Die Stellen der beiden schwangeren Kräfte werden neu ausgeschrieben. Oktober: Eine weitere Kraft wird eingestellt. Krankheitsbedingte Ausfälle im Haus werden durch Springkräfte sowie das Personal der neuen, noch nicht an den Start gegangenen Gruppe aufgefangen. Dezember: Zwei Kolleginnen kündigen, eine neue wird eingestellt. März: Eine Kollegin erkrankt längerfristig und ist bis heute noch nicht wieder im Dienst. April: In derselben Gruppe wird eine weitere Kollegin krank. Reduzierung der Betreuungszeit in der Ganztagsgruppe von 16 auf 15 Uhr. Posten der stellvertretenden Leiterin aber nun besetzt, die ebenso wie die Leitung und die Vertretungskräfte in der Betreuung tätig ist. Parallel dazu fortlaufend Stellenausschreibungen für alle Kindertagesstäten der Gemeinde Stuhr. Juni: Kraft aus den internen Reihen gefunden; Betreuung auch im Juli bis 15 Uhr möglich. Juli: Eine Vertretungskraft wird in Rente gehen (absehbar). Stelle jedoch nicht unmittelbar wiederzubesetzen. Kita-Jahr2023/24: Voraussichtlich eine Stelle unbesetzt, Betreuung bis 15 Uhr, keine Ganztagsgruppe.