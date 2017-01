Umjubelte Premiere von „Der eingebildete Kranke“ im Spielraumtheater

Spielraumtheater in Seckenhausen

+ © Jysch Die beiden Dienerinnen des eingebildeten Kranken Argon haben sich als Mediziner verkleidet, um ihren Herrn von den falschen Diagnosen seines raffgierigen Hausarztes zu überzeugen (v.l. Julina Buß, Imran Rose und Sinah Ehlert). © Jysch

Seckenhausen - Von Rainer Jysch. Mit einer überaus gelungenen Premiere ist das Juniorenensemble des Spielraumtheaters am Freitagabend nach monatelangen Proben ins neue Jahr gestartet. Mit der Aufführung von Molières Komödie „Der eingebildete Kranke“ glückte den jüngsten Mitgliedern des Vereins vor ausverkauftem Haus ein wirklich großer Treffer.

Viele Lacher, Szenenbeifall und perfekt gesetzte Pointen sorgten an diesem Abend für 90 Minuten gute Unterhaltung. Als Dank und zum Beweis spendeten die Zuschauer einen langen Schlussapplaus. Es ist bereits das vierte Stück, das die 12- bis 19-jährigen Hobbyschauspieler auf die Bühne bringen. Im richtigen Leben sind sie als Schüler, Auszubildende oder Studenten beschäftigt.

Dass sich die zuletzt intensiven Proben unter der Regie von Jessica de Vries und Peter Koschade gelohnt haben, fand auch das Premieren-Publikum. Nur 50 Besucher passen in den Zuschauerraum vor der Bühne, einem früheren Supermarkt direkt an der B 51. Seit der Gründung vor sechs Jahren haben die etwa 30 Mitglieder des Amateurtheaters mit einer ganzen Reihe von Aufführungen auf sich aufmerksam gemacht. So reiht sich auch das aktuelle Stück in diese Erfolgsserie ein.

Molières wohl berühmtestes Bühnenstück „Der eingebildete Kranke“ ist zugleich sein letztes gewesen. Mit dem zeitlosen Thema hält der Autor der Gesellschaft einen Spiegel vor. In der Geschichte vom arztgläubigen Hypochonder Argan, der sich einbildet, krank zu sein, sind überflüssige Behandlungen und überteuerte Arzt- und Apothekerrechnungen das Ergebnis. Seine fixe Idee vom Kranksein und sein Leidensdruck treiben ihn sogar soweit, seine Tochter gegen ihren Willen mit dem Sohn seines Arztes verheiraten zu wollen.

Sämtliche elf Akteure boten bei der Premiere ein sehr gutes Teamergebnis. Allen voran spielte Imran Rose den eingebildeten Kranken mit großem Engagement in langen Textpassagen. Da hatte es der Autor den Protagonisten nicht leicht gemacht.

Auch die übrigen Mitglieder des Bühnenstückes hatten in den insgesamt 13 Rollen die Aufgabe, sich mit langen, zum Teil recht schwierigen Texten mit medizinischen oder juristischen Fachbegriffen anzufreunden. Allen gelang dies hervorragend. Spielfluss, Ablauf der Handlung, Aktionen und Reaktionen der handelnden Personen verschmolzen zu einer kurzweiligen Gesamtleistung. Den Darstellern gelang es in beeindruckender Weise, die Zuschauer mit teilweise modern geprägten Dialogen in die einfallsreich inszenierte Geschichte hineinzuziehen.

Eine gute Idee der Regie war es dabei auch, die Rolle der Dienerin Toinette auf zwei Personen zu verteilen (fabelhaft gespielt von Julina Buß und Sinah Ehlert). Auch Josie Wiechmann, als Argans Ehefrau Béline, und Michelle Sender, als seine Tochter Angélique, füllten ihre Rollen bravourös aus. Als Argans „cooler“ Bruder Béralde verlieh Falk Wiechers mit viel Lässigkeit dem Stück einen weiteren Glanzpunkt. Ebenso überzeugten auch die übrigen Schauspieler: Ronja Harting (zweite Tochter), Marc Parusel (Geliebter), Malte Brauns (Arzt/Verlobter), Tom Jahns (Arzt) und Jano Herms (Notar).

Nach der Premiere und einer weiteren Aufführung am vergangenen Sonntag ist das Stück noch am 13., 14. und 21. Januar jeweils um 20 Uhr im Spielraumtheater zu sehen.

Die Eintrittskarten kosten acht, ermäßigt sechs Euro. Aufgrund des geringen Platzangebots ist eine Reservierung per E-Mail über info@spielraum-stuhr.net erforderlich.