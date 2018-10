Integration: Die Geschichte von Inge Wallschlag und Idaya Abaha

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Das Treffen für Paten von Flüchtlingen im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) gibt es seit rund dreieinhalb Monaten. Mittlerweile gibt es erste Erfolgsgeschichten.

Zum Beispiel die von Inge Wallschlag aus Kirchweyhe und Idaya Abaha, die seit drei Jahren in Deutschland lebt. Durch das Patentreffen haben die beiden Frauen zueinandergefunden. „Das, was wir geplant hatten mit der Veranstaltung, hat hier funktioniert“, sagt Daniela Gräf, die als Leiterin des MGH die monatlichen Zusammenkünfte mit organisiert.

„Tatsache ist: Da wo ein Pate hintersteckt, funktioniert die Integration“, berichtet Gräf. Leider gebe es zu wenig Paten. Umso mehr schätzt sie das Engagement von Leuten wie Inge Wallschlag.

Die Kirchweyherin wollte in ihrem Ruhestand nicht nur auf dem Sofa rumsitzen. Bevor sie beim Auftakt des Patentreffens vorbeischaute, war sie bereits beim italienischen Konservationstreff, beim Singen und schließlich beim Sprachcafé im MGH.

„Ich war entsetzt, wie arm die Menschen dran sind, die als Ausländer ins Sprechcafé kamen“, erzählt sie. Viele hätten kaum ein Wort verstanden. „Ich habe mir Gedanken gemacht, wie es sein muss, in ein fremdes Land zu kommen.“ Die ganzen Formulare, die Bürokratie – das sei selbst mit guten Deutschkenntnissen schwer, den Durchblick zu behalten.

Deutschkurs musste abgebrochen werden

Idaya Abaha weiß genau, wie hilflos man sich in einer solchen Situation fühlt. Die 27-Jährige kommt aus Eritrea und wohnt nun mit ihrem dreijährigen Sohn in Brinkum. Abahas Muttersprache ist Amharisch. Ihren ersten Deutschkurs musste sie abbrechen, weil ihr Kind sehr krank war. Mittlerweile kann sie ein bisschen Deutsch sprechen – nicht zuletzt dank der Hilfe ihrer Flüchtlingspatin.

Nachdem Wallschlag auf dem ersten Patentreffen war, hat Hussein Moubarak von der Gemeinde Stuhr den Kontakt zwischen der Kirchweyherin und Idaya Abaha hergestellt. Ihr erstes Treffen dürfte den Frauen gut in Erinnerung geblieben sein. „Idaya war ganz aufgeregt und hat ihren Sohn in den besten Anzug gesteckt“, erzählt Inge Wallschlag und schmunzelt.

Die beiden treffen sich zweimal pro Woche bei Abaha zu Hause. Die Gastgeberin lernt Deutsch, und gemeinsam kümmern sie sich auch mal um Papierkram. Wallschlag hat zum Beispiel alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit Abaha ab nächstem Monat einen Deutschkurs beginnen kann. Ihr Sohn besucht dann den Kindergarten.

Schwierigkeiten mit Betreuungszeiten

Zunächst gab es Schwierigkeiten, weil sich die Betreuungszeiten mit denen des Deutschkurses überschnitten haben. Niemand hätte auf den Kleinen aufpassen können, während Abaha Vokabeln paukt. Mittlerweile konnte alles geregelt werden. „Das ahnt keiner außer mir, wie viel Kraft mich das gekostet hat“, sagt Wallschlag. Am Ende habe sie sich aber „gefreut wie lange nicht mehr“.

MGH-Leiterin Gräf betont, dass der Job als Pate ehrenamtlich sei. Nichts sei verpflichtend – auch nicht, sich durch Bürokratiedschungel zu schlagen. „Jeder, der sich irgendwie um geflüchtete Personen oder Familien kümmern mag, im Großen oder Kleinen, ist willkommen.“ Es gebe immer Ansprechpartner, an die sich die Paten im Zweifel wenden könnten.

Patenschaft lohnt sich

Die Geschichte von Wallschlag und Abaha zeigt, dass sich eine solche Patenschaft für beide Seiten lohnen kann. Denn auch die Kirchweyherin hat mehr mitgenommen als das Wissen darüber, wann man sich an welche Behörden wenden kann. Sie erinnert sich an schöne Momente.

Zum Beispiel daran, dass sie mit Abaha zusammen Eis gegessen hat – und daran, wie sich Abahas Mundwinkel verzogen haben, weil es das erste Eis war, dass sie je gegessen hat. „Es war so kalt!“, bestätigt Abaha. Beide lachen, wenn sie an die Situation denken. „Ich sehe diese Menschen jetzt wirklich mit anderen Augen. Nicht nur ,meine‘“, sagt Wallschlag und klopft Idaya Abaha leicht auf die Schultern. „Sondern alle.“

Termin für das Patentreffen im MGH ist immer am ersten Donnerstag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr – das nächste Treffen ist also am 1. November. Paten und alle, die daran Interesse haben, sind eingeladen. Alle zwei Monate steht ein Vortrag auf dem Programm. Am 6. Dezember spricht Philipp Wübbenhorst von der Polizeiinspektion Diepholz über Salafismus und Radikalisierung.