Stuhrer Delegation besucht Lettland

„Die Partnerschaft mit Sigulda lebt“

+ © Ehlers Pause beim Arbeitstreffen: (v.l.) Ulrich Richter, Adolf Assling, Hans-Jürgen Herbst, Frauke Wulf, Aira Langenfelde, Lita Zukere und Dzintra Meldere. © Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Weihnachtsmarkt und Suppenküche sollen wichtige Bestandteile in der Zusammenarbeit Stuhrs mit der lettischen Partnerstadt Sigulda bleiben. Darauf haben sich gestern die Partnerschafts-Förderkreise der beiden Kommunen bei einem Arbeitstreffen verständigt. Es beteiligen sich also weiterhin lettische Aussteller am Weihnachtsmarkt im und am Rathaus, und die Suppenküche in Sigulda geht in der kalten Jahreszeit wieder mit finanzieller Unterstützung aus Stuhr über die Bühne.