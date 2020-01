Neujahrsempfang der CDU in Brinkum: Partei gut aufgestellt

Brinkum – Nahezu alle aktuellen Politikfelder kamen beim Neujahrsempfang der CDU in Brinkum zur Sprache. Vom Brexit bis zur Landarztquote, von Trump bis zum Mobilfunkempfang auf dem Land. Eingeladen hatten die Stadtverbände Stuhr, Syke, Bassum und Twistringen. Ralph Ahrens wünschte sich in seiner Begrüßung „mehr Lust auf Politik und mehr Lust auf Demokratie“. Vor vollem Haus mit Vertretern aus Kommunen und Wirtschaft wies er auf den Standortvorteil „Rechtssicherheit“ hin, der Deutschland zusammen mit anderen demokratischen Errungenschaften lebenswert mache. Damit hatte er den Bogen zur Hauptrednerin gespannt.

Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig blickte zuvor auf das vergangene Jahr zurück. Den Kreisverband sieht er mit dem neuen Geschäftsführer Stephan Kawemeyer und der neuen Geschäftsstelle in Bassum gut aufgestellt. Eine Herausforderung der Zukunft ist für ihn: die Digitalisierung der Arbeitswelt. „In der Bankwirtschaft werden sich bis zu 80 Prozent der Arbeitsfelder verändern. Hier ist es wichtig, den Menschen Alternativen zu bieten.“

Als Ehrengast war es der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza vorbehalten, die aktuelle Landespolitik zu beleuchten. „Rechtsstaat und Demokratie werden heute oftmals als selbstverständlich betrachtet“, stellte sie fest. Sie sieht es als Alarmzeichen, „dass die größte Oppositionsfraktion im Bundestag das System überwinden will“. „Die Demokratie ist fragiler geworden. Wir brauchen keine gefährlichen Ideologien. Anstand und Achtung dürfen nicht verloren gehen. Wir müssen solidarisch fest zusammenstehen und der Ausgrenzung von Minderheiten sowie antisemitistischen Tendenzen die Stirn bieten und unsere wunderbare Demokratie ständig erneuern“, ist sie sich sicher.

Havliza setzt sich für die Beschleunigung von Strafverfahren ein. Die Justiz wurde personell verstärkt. Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Clankriminalität, Bandeneinbrüchen und Hass im Internet haben ihre Arbeit aufgenommen. Mit den niedersächsischen Generalstaatsanwälten ist sie übereingekommen, kein Verfahren zu Straftaten gegen Rettungskräfte und Amtsträger mehr wegen Geringfügigkeit einzustellen. Es handele sich zwar oft nur um Worte, es gebe aber ja schon genügend Beispiele, wonach darauf Taten folgten.

Wichtig ist ihr auch das Betreuungsrecht. „Jeder sollte selbstbestimmt, bei klarem Gedanken und Gesundheit feststellen, wer was entscheidet, wenn er selbst dazu nicht mehr in der Lage ist“, sagte sie. Wie schon Knoerig und Meyer stellte auch sie fest, dass die CDU fest an der Seite der Landwirte steht. HORST MEYER