Claudia Gärtner will Paradise Ranch wieder zum Leben erwecken

Sie kann einen Gabelstapler steuern, ist mit dem LKW bis nach Toulouse gefahren, sie lernt Gitarre, backt gerne, hat einen Kettensägenschein und eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Claudia Gärtner ist eine vielseitige Frau. Eine Macherin, die die Dinge in Angriff nimmt, die sie sich wünscht. Und ganz vorne auf der Liste der 54-Jährigen steht derzeit ein altes Projekt neu aufleben zu lassen.

Stuhr - Von 1996 bis 2006 verwaltete und führte die gebürtige Bremerin ein Tierhilfsprojekt in Stuhr. Das 2,5 Hektar große Gebiet in Groß Mackenstedt lief unter dem Namen Paradise Ranch. In erster Linie ging es Gärtner darum, Tieren in Not ein neues Zuhause und eine zweite Chance zu bieten. „Wir hatten eine Stute, Happy, die war fünf Jahre alt, als sie zu uns kam“, berichtet Gärtner. Als Fohlen sei Happy immer an ihren Besitzern hochgesprungen, die das zugelassen haben. Mit der Zeit wurde sie größer und die Sprünge durch Schläge unterbunden. Daraufhin fing das Tier an zu beißen, die Besitzer kamen nicht mehr mit Happy klar, und sie kam zur Paradise Ranch. In die Obhut von Gärtner und ihren ehrenamtlichen Helfern. Dort standen die Therapie und der Schutz sowie die eventuelle Neuvermittlung von misshandelten oder verhaltensauffälligen Tieren im Fokus. In erster Linie sollte dabei das Vertrauen dieser Tiere zum Menschen wieder aufgebaut werden.

Paradise Ranch: Geselliges Zusammenleben

Neben der Arbeit mit den Pferden gab es für Gärtner auf der Ranch aber auch den Aspekt des geselligen Zusammenlebens. Ihr Hof war ein Anlaufpunkt für jeden; Einzelpersonen, Familien, Menschen mit Handicap, Tierliebhaber oder einfach Naturverbundene. Sie organisierte Grillfeste oder Feiern, Menschen kamen zusammen, es entstanden Freundschaften.

Claudia Gärtner ist auf Unterstützung angewiesen

Für das neue Projekt hat Gärtner noch größere Pläne. Dieses mal möchte sie einen Hof kaufen, dort auch selber leben. Der soll rund fünf Hektar groß und möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. „Ich fahre nicht so gern mit dem Auto.“

Auch das neue Projekt soll unter dem Namen Paradise Ranch laufen. „Einige Ehrenamtliche von damals haben sich schon gemeldet, um wieder mitzumachen“, erzählt sie erfreut. Wenn sie ein Grundstück erworben hat, ist die 54-Jährige auf finanzielle Unterstützung angewiesen, etwa für Verpflegung und Tierarztkosten. Gerne können sich auch mögliche Tierpaten melden. Derzeit befasst sich Claudia Gärtner mit der Gründung eines Vereins als Grundlage für ihre Vorhaben.

Neues Zuhause für „Hund, Katze, Maus“

Auf ihrer neuen Ranch sollen neben Pferden zudem andere auffällige Tiere ein Zuhause finden. „Hund, Katze, Maus“, sagt sie lächelnd. Auch was weitere Pläne angeht, ist Gärtner sehr offen. Vielleicht ein Hofcafé, eine Pension, oder ein Seminarraum? „Mal sehen, was sich so ergibt.“ Das Wichtigste ist für sie nun erst einmal, ein geeignetes Grundstück zu finden, um ihren Traum zu verwirklichen. Bei diesem soll, das fügt sie hinzu, auch für Kinder ein besonderer Raum entstehen, ein Raum, in dem die Kleinen sich an der frischen Luft austoben können, mit Tieren in Kontakt treten und so einen empathischen Umgang mit diesen erlernen. „Spielen muss sich ja nicht immer um die Playstation drehen.“

Vor Claudia Gärtner stehen viele wichtige Entscheidungen. Aber sie scheint zuversichtlich, die richtigen zu treffen.

Infos und Kontakt

www.gaertnerint@gmx.de