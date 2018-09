Nicht nur auf der Theresienwiese in München wird deftig gefeiert: Bayrische Stimmung kam am Samstag in der Melchiorshauser Schützenhalle auf. Das Blasorchester des TSV Melchiorshausen hatte zum Oktoberfest eingeladen. Einige Besucher nahmen die Veranstaltung gerne zum Anlass, sich in Dirndl, karierte Hemden und Lederhosen zu werfen und bei Musik gemeinsam anzustoßen. Passend zu dem Bier in Maßkrügen gab es bei dem Fest ein Büfett mit bayrischen Spezialitäten.

J Foto: Heinfried Husmann