Wo an Ostern die Feuer in Stuhr brennen

So wie auf diesem Bild das Osterfeuer in Varrel, sollen auch in diesem Jahr wieder in Stuhr die Feuer brennen. - Archivfoto: Ehlers

Stuhr - Es knistert und knackt, es riecht nach Rauch und Holz, rot-orange leuchtet der Schein der tanzenden Flammen durch die Nacht, während drumherum die Menschen stehen, in die Glut schauen, vielleicht eine Bratwurst zum kühlen Bier genießen und miteinander plaudern: Das Osterfeuer rückt näher und in der Gemeinde Stuhr sorgen Vereine und Verbände dafür, dass die Tradition auch in diesem Jahr gelebt werden kann. In einer Übersicht stellen wir die Veranstaltungen vor.

In Groß Mackenstedt entzündet am Sonnabend,15. April, der Förderverein der Ortsfeuerwehr das große Osterfeuer. Tagsüber können ab 9 Uhr Baum- und Strauchschnitt am „Brennpunkt“ Bremer Weg/Ecke „Am großen Feld“ angeliefert werden. Das Anstecken des Osterfeuers ist gegen 19 Uhr geplant. Neu ist das Ostereiersuchen für Kinder ab 18.30 Uhr. Der Reistall Siek lädt Sonnabend „Am Großen Heerweg“ 264 zum Osterfeuer ein, ebenso Family Camping Wienberg am Steller See.

Am Sonntag plant der Reitstall Katenkamp sein Feuer am Bremer Weg.

In Heiligenrode lädt am Sonnabend der Reitverein zum gemütlichen Zusammensein am Feuer „Am Schmalen Damm“ ein, und die Freiwillige Feuerwehr „Am Schlatt“.

In Seckenhausen richtet der Förderverein der Ortsfeuerwehr am Karsamstag wieder das traditionelle Osterfeuer aus. In diesem Jahr erstmalig an der Kälberstraße Nähe Schmidtstraße. Am Veranstaltungstag nehmen die Mitglieder zwischen 9 und 13 Uhr noch Baum- und Strauchschnitt an. Sie bitten darum, keine Baumwurzeln oder ganze Stämme abzugeben. Das Feuer soll um 19 Uhr entzündet werden.

Die Feuerwehr Brinkum richtet ihre Feier am Sonntag aus. Erstmals brennt das Feuer neben dem Gerätehaus am Brunnenweg. Der Schützenverein Fahrenhorst plant das Abbrennen an der Warwer Straße ebenfalls am Sonntag.

Der Reiterverein entzündet am Sonnabend in Stuhr an der Stuhrer Landstraße 144 sein Feuer. Der Förderverein der Dorfschule Blocken am Brookdamm widmet sich am Sonntag der Brauchtumspflege. Mitglieder des Vereins und Freunde der Dorfschule sind dazu ab 19.30 Uhr eingeladen. Zur Stärkung werden Getränke und Bratwurst geboten. Die kleineren Gäste dürfen wieder Stockbrot backen.

In Varrel lädt für den Ostersonntag der Förderverein Gut Varrel zum Osterfeuer ein. Offizieller Beginn ist um 19 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr startet das Ostereiersuchen für die kleinen Gäste. Zum Schutz der Tiere, die sich im angesammelten Brenngut niedergelassen haben, wird bereits eine Tag, wie andernorts auch, zuvor das hinter der Gutsscheune angesammelte Holz noch einmal umgeschichtet. Bratwurst, Pommes Frites, Fischbrötchen sowie Bier, Kurze und alkoholfreie Getränke hat der Förderverein im Angebot. werden angeboten. Die durch den Ausschank erzielten Überschüsse fließen wie immer in den Ausbau und die Erhaltung der Gutsanlage. In der Scheune treten die „Moordieker Jungs und Deerns“ auf. Ebenso im Einsatz sind ein Wachdienst, das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Stuhr. - juk