Ortskernentwicklung Brinkum: FDP-Fraktion ist empört

Ratsherr Jürgen Timm kritisiert fehlende Vorab-Einbindung der Bürger

+ Ratsherr Jürgen Timm präsentierte Eindrücke und Ideen zur Brinkumer Ortskernentwicklung. - Foto: Jysch

BRINKUM - Von Rainer Jysch. Als die „Zuspitzung eines Trauerspiels“ bezeichnete der FDP-Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde Stuhr, Alexander Carapinha Hesse, die Vorgänge um die Neugestaltung des Brinkumer Ortskerns. Auf einer Informationsveranstaltung im Hotel Bremer Tor gingen er und FDP-Ratsherr Jürgen Timm am Donnerstag vor knapp 20 Gästen auf das ein, was ihrer Ansicht nach in dieser Sache schief läuft.