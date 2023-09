Ortskern Brinkum: Investor Specht und Gemeinde Stuhr unterzeichnen die Verträge

Von: Andreas Hapke

Teilen

Der Entwurf zur Gestaltung des Brinkumer Ortskerns von Hans Jürgen Hilmes (r.) kann jetzt umgesetzt werden. Dafür haben Bürgermeister Stephan Korte (l.) und Investor Rolf Specht mit Unterzeichnung der Verträge gesorgt. © Andreas Hapke

Nach der notariellen Beurkundung steht dem neuen Brinkumer Ortskern nichts mehr im Weg. Die Pflegeeinrichtung als letztes von vier Gebäuden soll das Projekt Ende 2026 abschließen.

Stuhr – Die Kuh ist vom Eis: In einer für gestern Nachmittag anberaumten Pressekonferenz haben Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte und Investor Rolf Specht die Unterzeichnung aller für die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns notwendigen Verträge bekannt gegeben. Anwohner Brinkums hatten im Bauausschuss bereits ihre Zweifel geäußert, ob Specht noch an dem Projekt festhalte. Dies hatte der Investor auf Nachfrage der Kreiszeitung zwar umgehend bekräftigt. Doch erst mit der notariellen Beurkundung ist das Vakuum beseitigt, in das Anwohner mit ihrer Skepsis hineinstoßen konnten.

„Zukunftsweisendes Projekt für die ganze Gemeinde Stuhr“

Laut Korte hatten die Vertragspartner tags zuvor viereinhalb Stunden in der Anwaltskanzlei Gudat verbracht, um die Vereinbarungen noch einmal Wort für Wort durchzugehen. Dies betraf sowohl den Kaufvertrag über jene Grundstücke im Ortskern, auf denen Specht vier Gebäude errichten möchte, als auch den städtebaulichen Vertrag. Darin sind unter anderem die Nutzung und die Architektur der Hochbauten geregelt.

Das „zukunftsweisende Projekt für die ganze Gemeinde Stuhr“ könne nun seinen Lauf nehmen, sagte Korte. Specht bemühte einen Song von Marius Müller-Westernhagen, um Vollzug zu vermelden: „Die Verträge sind gemacht.“ Es gebe Projekte, „die macht man, weil man im Geschäft ist. Aber es gibt auch Herzensprojekte.“ Dass die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns für ihn zu den letzteren zählt, hatte Specht mehrfach betont. Früher habe er, der in Leeste aufgewachsen ist, für seine Oma in Brinkum immer das „Goldene Blatt“ im Lottoladen Niemeyer gekauft. Auch viele Lottoscheine habe er dort abgegeben, „aber über einen Vierer ging es nie hinaus“. Am Hotel Bremer Tor, das im Zuge des Projekts einem Neubau weichen wird, habe es zu Beginn der 1960er-Jahre die erste Bratwurst gegeben.

Korte ließ die „tollen Gespräche“ Revue passieren, „die von gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamem Willen geprägt waren“. Für den laut Specht „gelungenen Entwurf“ zeichnet das Büro von Hans Jürgen Hilmes verantwortlich. „Uns war wichtig, dass das Projekt eine gute Handschrift bekommt“, lobte der Investor seinen Architekten. Der wiederum ist nach eigener Auskunft „überzeugt, dass wir diese Mitte (Brinkums, die Red.) in die Zukunft führen können“.

Herzensprojekt des Investors Rolf Specht

Spechts Herzensprojekt beinhaltet zwei Gebäude, in denen im Erdgeschoss Gastronomie, attraktiver kleinteiliger Einzelhandel und Dienstleistungen Platz finden sollen. Darüber sind Arztpraxen sowie Eigentums- und Mietwohnungen geplant, ein Teil davon preisgedämpft, sowie Service-Wohnen für Senioren. Aktuell führt die Specht-Gruppe Verhandlungen mit der Kreissparkasse Syke, die einen größeren Teil der Gewerbeflächen erwerben will. Auf der anderen Straßenseite der Bremer Straße / Syker Straße entsteht ein Haus mit stationärer Pflege, an der Einmündung Bassumer Straße ein neues Hotel mit großer Dachterrasse. Diese soll auch für die Bevölkerung zugänglich sein.

Auf der Fläche des ehemaligen Zobs entwickelt die Gemeinde einen Marktplatz. Dafür läuft gerade ein sogenannter Freiraumplanungswettbewerb. „Für uns stand eine ansprechende Architektur im Vordergrund – und dass wir dieses Zentrum wieder mit Leben füllen“, sagte Korte. Dafür seien ein guter Einzelhandelsmix und ausreichend Gastrobetriebe notwendig. Für diese Ideen habe er bei Specht eine „große Offenheit“ festgestellt. „Wir als Gemeinde werden das ergänzen mit einem hoffentlich sehr ansprechenden Marktplatz.“

Dass zwischen dem Ratsbeschluss zum städtebaulichen Vertrag und der notariellen Beurkundung rund sieben Monate ins Land zogen, begründete die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann mit der Klärung von Details und den Verhandlungen mit der KSK – ein Schritt, der erst nachher entstanden sei.

Investitionsvolumen von 75 Millionen Euro

Was die Kosten für das Herzensprojekt angeht, sprach Specht von Zeiten, die „schwieriger“ geworden seien. „Aber wir haben das vernünftig kalkuliert und werden das zu einem guten Ende bringen.“ In den letzten Monaten lief die Zeit eher wieder für den Investor. Die Baupreise entwickelten sich nach unten, ebenso die Inflationsrate. Specht bezifferte das Investitionsvolumen auf 75 Millionen Euro. Vor vier Monaten wären es seiner Ansicht nach noch rund 80 Millionen Euro gewesen.

Laut Korte wird der Rat den Bebauungsplan noch in diesem Jahr beschließen, die Erteilung der ersten Baugenehmigungen sei für Frühjahr 2024 vorgesehen. Die Fertigstellung der den Marktplatz einrahmenden Häuser 1 und 2 ist für Frühjahr 2026 geplant, die des Hotels für Mitte 2026. Die Pflegeeinrichtung würde das Projekt Ende 2026 beschließen.