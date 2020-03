Originale Tanzmusik von der grünen Insel

Stuhr - Von Rainer Jysch. Einen ganz grandiosen Auftritt präsentierte am Samstag die Trio-Version der Gruppe The Aberlour’s auf der Bühne des Stuhrer Rathauses. Leider hatten sich nur rund 80 Gäste die Zeit genommen, die unterhaltsame Bühnenshow des Trios zu verfolgen. Mit einer speziellen Mischung aus Celtic-Rock, Speedfolk, Worldbeat, keltischer Mystik und Celtic-Rock’n’Beat überraschte die Band die Zuhörer.

Im vergangenen Jahr feierte die Gruppe ihren 20. Geburtstag. Die aus Sachsen-Anhalt angereisten Musiker waren zum ersten Mal in Stuhr zu Gast und spielten vor allem neue Stücke zu Geschichten aus Irland, Schottland, England und Nordamerika. Der Bandname Aberlour’s entspringt dem Label einer schottischen Whiskymarke. Auf vier Alben und rund 1 000 Konzerte im deutschsprachigen Raum und in England kann die Band inzwischen verweisen. Frontmann und Bandgründer Klaus Adolphi erinnerte sich daran, dass er Mitte der 1990er-Jahre schon einmal mit seiner ostdeutschen Folk-Rock-Band Horch in Stuhr aufgetreten war. Die Formation gibt es immer noch. Das Trio startete das Konzert mit einem von Adolphi vertonten irischen Liebesgedicht „Fair Hair“ (Das blonde Haar) aus dem 18. Jahrhundert. Der Text sei nach seinen Worten „zwischen barocker Euphorie und bitterem Weltschmerz“ angesiedelt. In diesem Zusammenhang intonierten die drei Musiker sogleich a-cappela den Schlager von Udo Jürgens „17 Jahr, blondes Haar“. Multitalent Klaus Adolphi, beheimatet im Mansfelder-Land/Südharz, leitete informativ, humorvoll und unterhaltsam durch den Abend. „Bei uns ist der Dialekt grenzwertig“, gestand der Künstler, dessen Füße in mittelalterlichen Schnabelschuhen steckten, in bestem Hochdeutsch. Als Gitarrist, Mandolinenspieler, Flötist, Trommler, Komponist, Schauspieler, Konzertveranstalter und Bandleader konnte er bereits seine Vielseitigkeit beweisen. Begleitet wurde Klaus Adolphi von Val Gregor (Geige) sowie von Steffen und Thomas („der Mann hat gleich zwei Namen“) am Akkordeon. Alle drei Künstler glänzten mit ihrer Instrumentenbeherrschung.

Von ihrer aktuellen CD präsentierte das Trio den „St.Bonifatius Jig“ gefolgt vom „Bösenburg Reel“, ein zusammengefasstes Werk aus Adolphis Feder mit schwungvollen, tanzbaren Rhythmen. Bei dem Stück „Min Leevsten“ handelte es sich um die Neufassung des niederdeutschen Volksliedes „Dat du min leevten büst“. Das bekannte Werk über ein nächtliches Stelldichein zweier Liebenden erklang nun in einer Folk-Rock-Version. Die Gruppe begeisterte durch eine sehr abwechslungsreiche Instrumentierung, wobei Klaus Adolphi zwischen Gitarre, Cister, Mandoloncello, Octav-Mandoline, Flöte und Trommel wechselte. Auch Fans der Italo-Western wurden musikalisch bedient.

„Originale Tanzmusik von der grünen Insel“ lieferte das Trio mit „The real deal and pig jig“ von ihrer CD „Save the last drop“ und ließ so manches Tanzbein in Schwingungen geraten. Es dauerte nicht lange, bis einige Zuhörer sich im hinteren Bereich des Saales zur Musik bewegten. Ebenso wie Bernd aus Bremen, der neben der Bühne geschickt sein Können im Irish-Set-Dance zeigte. „Die irische Musik geht mir in die Beine und irgendwann kann man nicht mehr ruhig sitzen“, erklärt er nach dem Konzert. Hobbytänzer Bernd und Begleiterin Carola aus Kattenturm sind ganz oft im Stuhrer Rathaus und in der Varreler Gutsscheune zu Gast und genießen das Kulturprogramm. „Wir lieben diese Musik. Sie bringt gute Laune“, freute sich Carola über das mitreißende Konzert im kleinen Rahmen.

Dem Publikum spendierte das Trio mit der Vertonung Joseph von Eichendorffs Gedicht „Mondnacht“ zum Abschied noch eine Zugabe. Bereits in der Pause gab ein Zuhörer unüberhörbar der Außenwelt per Mobiltelefon ein Zwischenfazit: „Geile Gruppe. Macht echt Spaß hier.“