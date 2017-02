Organisatoren haben schon „Ideen ohne Ende“

heiligenrode - Von Andreas Hapke. Die Premiere hat Lust auf mehr gemacht: Zum zweiten Mal nach 2014 beteiligt sich Heiligenrode an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. „Eigentlich stand dieser Entschluss schon nach der Teilnahme vor drei Jahren fest“, sagt Ulrich Brauer, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Heiligenrode. „Denn das lohnt sich für die ganze Dorfgemeinschaft.“

Bei den Vertretern der örtlichen Vereine und Institutionen haben die Initiatoren am 24. Januar offene Türen eingerannt. Bei einer Enthaltung stimmte die Versammlung für eine erneute Bewerbung. „Der mit der Enthaltung kennt noch den Arbeitsaufwand vom ersten Mal“, unkt Brauer, der alle Vereine hinter sich weiß. „Sonst geht es nicht. Jeder muss seinen Teil beitragen, damit die Darstellung gelingt.“

Anders als bei der Premiere, für die die Heiligenroder eine umfangreiche Informationsmappe zusammengetragen hatten, begnügt sich das Organisationsteam diesmal mit den wesentlichen Daten und Fakten zum Dorf. „Vielleicht war das der Jury damals zu viel. Das A und O ist die 90-minütige Präsentation während des Besuchs der Bewertungskommission“, sagt Brauer. An jenem Tag im Juni müsse ganz Heiligenrode auf den Beinen sein. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Bis dahin trifft sich das Orga-Team jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Backhaus am Mühlenensemble, um die Teilnahme am Wettbewerb vorzubereiten. Das Motto „Zusammenleben im Dorf“ könnte den Heiligenrodern in die Karten spielen. Brauer: „Wir wollen zeigen, was wir zu bieten haben und wo die Entwicklung hingeht. Der Wettbewerb ist mit der Bereisung der Kommission beendet, aber das Zusammenleben im Dorf muss weitergehen.“

Nachhaltigkeit ist das Thema, weshalb die Heiligenroder aufzeigen möchten, was seit 2014 passiert ist – vom grünen Klassenzimmer und der Mensa der Grundschule bis hin zum neuen Geschäft „Eulennest“. Auch in den Vereinen und in der Zusammenarbeit der Clubs untereinander hat sich einiges getan. Dafür bedarf es einer umfangreichen Bestandsaufnahme. Außerdem müssen die Organisatoren die Statistiken über die Bevölkerung, das Gewerbe und den Nahverkehr auf den neuesten Stand bringen. „Das ist sehr aufwendig, aber für die Planung der Zukunft im Dorf wichtig“, sagt Brauer.

Ideen für die künftige Gestaltung des Ortes gebe es „ohne Ende“. Brauer denkt an einen Platz, wo sich Erwachsene treffen und die Kinder spielen lassen können. Er selbst wird den Internetauftritt www.heiligenrode.de wiederbeleben, unter anderem mit tagesaktuellen Terminen, damit auch Zugezogene wüssten, was Heiligenrode zu bieten hat. Deren Integration betrachtet Brauer als eine der wichtigsten Aufgaben. Die Prämie aus dem Jahr 2014 in Höhe von 2 000 Euro fließt zur Hälfte in einen Bildband der Mühlengemeinschaft und neue Ortseingangstafeln. Für deren Fertigung suchen Brauer & Co. noch Mitstreiter, ebenso für die Organisation des Kommissionsbesuchs im Juni. Wer Lust hat, meldet sich unter Telefon 04206/346 59 00 (Viola Dahnken) oder 04206/ 66 33 (Brauer).

Bis Ende März soll eine Befragung nach Wünschen der Bürger laufen. Was braucht Heiligenrode? Elke Wassmann hat sich schon mal in ihren Eltern-Kind-Gruppen umgehört und zum Teil ambitionierte Vorschläge erhalten: vom Tante-Emma-Laden und einem Kletterpark über ein Mehrgenerationenhaus und einen Wochenmarkt bis hin zum Café und Minigolfplatz lauteten die Antworten.

Für Anfang April ist eine Bürgerversammlung geplant, von der sich Brauer weitere Ideen verspricht. Für ihn steht fest: Das sehr dörfliche Aschen, Sieger 2014, „werden wir nicht erreichen. Unsere Infrastruktur mit der Nähe zu Bremen ist eine andere. Unser Ding muss die Stärkung der Dorfgemeinschaft sein“.

Bürgermeister Niels Thomsen wertet die erneute Bewerbung als Erfolg der Teilnahme vor drei Jahren. „Man hat erkannt, dass man den Anfang eines Weges beschritten hat, der Defizite eines Dorfes ausgleichen kann“, sagt Thomsen. „Für eine gute Entwicklung der Wohn- und Lebensqualität ist es wichtig, dass sich Menschen engagieren. Das kann kein Rathaus leisten.“