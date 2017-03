Opernklänge und Medleys

Das Akkordeonorchester „Die Bremer Stadtmusikanten“ tritt am Wochenende in der Gutsscheune auf.

Varrel - Das Akkordeonorchester „Die Bremer Stadtmusikanten“ tritt am Wochenende gleich zwei Mal in der Gutsscheune auf. Sowohl am Sonnabend, 4. März, um 19.30 Uhr als auch am Sonntag, 5. März, um 15.30 Uhr möchten die Musiker dem Publikum zeigen, wie vielfältig das Instrument sein kann.

Das Ensemble unter Leitung von Birgit Pedotti hat unter anderem die Ouvertüre der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber einstudiert, ein Medley aus dem Album „Swing when you’re winning“ von Robbie Williams, den Marsch Nr. 1 „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar sowie die „Karpatenklänge“, eine aus liebevollen Erinnerungen geschriebene Suite von Georg Penz. Außerdem auf dem Programm stehen Melodien aus verschiedenen Walt-Disney- Filmen. In den Pausen gibt es kalte Getränke, und es stehen Kaffee und Kuchen bereit.

Wer dem Akkordeonorchester nicht nur zuhören, sondern selbst aktiv werden möchte, kann unverbindlich bei den Proben vorbeischauen. Die Musiker treffen sich donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr an der Theodor-Billroth-Straße 5 bis 7 in Bremen-Kattenturm.

Karten für das Konzert gibt es für neun Euro im Bürgerbüro des Rathauses oder können telefonisch unter 04206/93 77 und 0421/80 11 37 reserviert werden. Dies ist auch per E-Mail an info@akkordeonbremen.de möglich.

www.akkordeonbremen.de.