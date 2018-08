Oliver Roemer singt zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren

Auftritt beim Stuhr Open Air

+ © Sillinger Jürgen Schöffel, Oliver Roemer und Karsten Schierenbeck freuen sich auf das Stuhr Open Air auf Gut Varrel. © Sillinger

Stuhr - Von Janna Silinger. Vielen aus der lokalen Musikszene ist sein Name ein Begriff, obwohl der Künstler vor eineinhalb Jahren das letzte Mal auf einer Bühne stand: Oliver Roemer. Im Jahr 2009 war er deutschlandweit bekannt. Damals trat er bei der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ auf und zog sogar bis in das Finale ein. Und jetzt betritt er nach einer langen Pause wieder die Bühne – und zwar beim Stuhr Open Air am Sonntag, 26. August, 12 Uhr.