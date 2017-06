Gesprächskreis für Andersliebende freut sich über die Ehe für alle

Stuhr - Von Julia Kreykenbohm. Eine gute Sache, die längst überfällig war. Das dachte Oliver Müller, als er Freitag die Nachricht hörte, dass der Bundestag die Ehe für alle auf den Weg gebracht hat. Der 31-Jährige ist homosexuell und hat einen Gesprächskreis für Andersliebende ins Leben gerufen.

„Outright“ heißt das Angebot, dass er ehrenamtlich im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) betreut.

Müller vermutet, Merkel sei eigentlich für die Änderung

„Wir haben auch am Mittwoch über das Thema gesprochen, weil es gerade durch die Medien ging. Die Mitglieder waren begeistert.“ Müller findet es „cool“ von Angela Merkel, dass sie „aus Versehen“ die Tür für die Gestezesänderung geöffnet hat. Wobei – so ganz an ein Versehen glaubt er nicht. „Ich denke, insgeheim war sie für die Ehe für alle, aber musste auf konservative Parteikollegen Rücksicht nehmen.“ So erklärt er sich auch, dass Merkel bei der Abstimmung mit „Nein“ votiert hat.

Müller hat die Debatten in den Medien über die Ehe für alle verfolgt. Was denkt er über die teilweise abwertenden Kommentare gegenüber Homosexuellen, die eine Ehe schließen oder ein Kind adoptieren möchten? „Das zeigt mir nur, dass diese Menschen einfach noch nicht so weit sind“, sagt Müller. Er könne die Haltung, dass die Ehe nur für Mann und Frau bestimmt ist und dazu dienen soll, Kinder hervorzubringen, nachvollziehen. „Ich bin ja auch mit diesem Bild aufgewachsen. Die Leute werden sich an diese Neuerung erstmal gewöhnen müssen.“

Manche Fragen stellen sich jetzt zum ersten Mal

Dasselbe gilt auch für die Mitglieder seines Gesprächskreises. „Dort hat noch niemand auch nur darüber nachgedacht, zu heiraten oder ein Kind zu adoptieren, weil es einfach außerhalb ihrer Vorstellungskraft lag. Jetzt müssen sie sich mit dieser Möglichkeit erstmal auseinandersetzen und sich fragen: Will ich heiraten? Bin ich bereit, Vater zu sein? Keiner konnte auf diese Fragen spontan antworten.“ Auch für Müller kam die Abstimmung überraschend. „Ich war zwar sicher, dass die Ehe für alle kommen würde, aber nicht so schnell – und vor allem nicht, so lange CDU/CSU die Mehrheit haben.“

Der Gesprächskreis, der am 14. Juni gestartet und seitdem zweimal zusammengekommen ist, sei super angelaufen. „Beim ersten Mal hatten wir fünf Teilnehmer, beim zweiten mal sieben. Das sind mehr, als ich gedacht habe.“ Die Gäste sind zwischen 15 und 80 Jahre alt und kommen unter anderem auch aus Syke und Bruchhausen-Vilsen. „Sie waren sehr neugierig, weil sie solch einen Treff nicht in einer so ländlich geprägten Gegend erwartet hätten.“ Gesprochen werde sowohl über alltägliche Themen als auch über den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung. „Manche hadern da noch mit sich, doch das sind eher die Älteren, die sich ihr ganzes Leben nicht öffnen konnten, da es in ihrer Generation undenkbar gewesen wäre. Heute könnten sie es wohl, aber die Angst und die Scham, mit der sie aufgewachsen sind, sitzen zu tief.“ Besonders diesen Teilnehmern versucht die Gruppe Unterstützung zu geben.

Müller hat den Eindruck, in einer toleranten Gesellschaft zu leben. „Ich bin nach dem Artikel über die Gründung des Kreises jedenfalls nicht angefeindet worden. Das zeigt mir, man kann dazu stehen.“

Jeden zweiten und vierten Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr begrüßt er schwule, lesbische und bisexuelle Menschen im MGH. „Uns fehlt nur noch eine lesbische Frau, dann haben wir alles abgedeckt“, sagt Müller und lacht.