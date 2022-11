Ohne Stände im Rathaus: Kleiner, feiner Weihnachtsmarkt in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Nur noch draußen befinden sich die Stände des Weihnachtsmarkts. archiv © Rainer Jysch

Nach den Absagen in den vergangenen beiden Jahren laden die Gemeinde und die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen wieder zu einem Weihnachtsmarkt ein. Die Veranstaltung am 10. und 11. Dezember ist eine abgespeckte Lösung. Es gibt keine Stände im Rathaus und auch kein Ausstellerzelt.

Stuhr – Traditionell laden die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) und die Gemeinde für das dritte Adventswochenende zu ihrem Weihnachtsmarkt im und am Rathaus ein. Zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie war das so. Seitdem warten die Bewohner auf die 33. Auflage der Veranstaltung. Und auch wenn der Markt nach zwei Absagen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, wieder stattfindet, konnten die Organisatoren nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Sie haben eine abgespeckte Variante geplant – ohne Ausstellerzelt vorm und Stände im Rathaus.

Wie ist die Infektionslage? Was passiert, wenn die Leute bei höheren Inzidenzen ins Rathaus kommen oder sich im Zelt drängeln? Diese Fragen haben laut Frauke Wulf vom Team Stuhr Kultur im Raum gestanden. Und sie mussten aus Gründen der Planungssicherheit für die Beschicker frühzeitig beantwortet werden. Dass dabei „nur“ eine Open-Air-Variante herauskam, nahmen Gemeinde und Isu bewusst in Kauf. Statt der sonst üblichen 110 Aussteller drinnen und draußen bauen jetzt 39 Beschicker ihre Buden rund um das Rathaus auf, das nur für den Besuch der sanitären Anlagen geöffnet bleibt.

Deutlich weniger Anbieter von Hobbykunst und Kunsthandwerk

Fehlen werden vor allem die Anbieter von Hobbykunst und Kunsthandwerk, die sich in den Vorjahren drinnen getummelt hatten. Dazu zählen auch die Delegationen der Stuhrer Partnergemeinden Ostrzeszów (Polen) und Sigulda (Litauen), deren Absage schon länger feststeht. Laut Wulf sei ihnen die Lage noch zu unsicher gewesen. Die frühzeitige Entscheidung sei auch im Sinne der Stuhrer Partnerschaftsvereine gewesen, die die Unterbringung der Gäste hätten organisieren müssen.

„Wir haben allen vormaligen Beschickern aus dem Rathaus und dem Zelt die Möglichkeit gegeben, sich für einen Platz draußen zu bewerben“, berichtet Henning Sittauer, der aufgrund seiner beruflichen Veränderung den Markt ein letztes Mal für die Isu begleitet. „Doch uns war klar, dass dies für sie einen großen Aufwand bedeutet hätte. Sie mussten zusehen, dass sie ein Zelt oder einen Pavillon bekommen.“

Ohnehin wäre ein Angebot wie vor Corona laut Sittauer nicht „eins zu eins“ möglich gewesen, da 10 bis 15 Aussteller aufgegeben hätten. Wulf fügt hinzu, dass sich einige Anbieter nicht zwei Tage in die Kälte stellen wollten. Immerhin: Acht Künstler ziehen um und zeigen ihre Produkte unter freiem Himmel. Die Palette umfasst unter anderem Kerzenständer, Holzbastelarbeiten, Nistkästen, Gartendeko, weihnachtliche Tonfiguren und Schmuck aus Edelsteinen.

Erstmals Flammkuchen aus Sulingen

Von der Hobbykunst abgesehen, weist der Markt nach Angaben Sittauers ein „ähnliches Angebot“ wie früher auf. „Es gibt ein paar Veränderungen, weil sich Schausteller umorientiert oder verkleinert haben.“ Manche hätten auch mit Personalsorgen zu kämpfen oder sich dafür entschieden, lieber vier Wochen am Stück auf einem anderen Markt zu stehen. Deshalb gebe es hier und dort Absagen von Ausstellern, die immer dabei waren.

Im Gegenzug vermeldet Sittauer den einen oder anderen Neuzugang, etwa die Sulinger Flammerie mit ihren Elsässer Flammkuchen. „Die stehen um diese Zeit sonst bei Werder-Heimspielen“, sagt Sittauer. Die Sulinger bereichern ein kulinarisches Angebot, das Wildgerichte, Apfelpfannkuchen, Wurst aus Highland-Cattle, Steakbrötchen, Fischbrötchen, Kartoffelpuffer, Käse- und Schinkenspezialitäten sowie Bratwurst, Schaschlik und Pommes beinhaltet. Schmalz- und Butterkuchen, Klaben, Weihnachtsstollen, Mandeln, Zuckerwatte, Popcorn und Schokofrüchte stillen das Verlangen nach Süßem.

Mit Jan Groeneveld haben die Organisatoren einen neuen Imker gefunden. Seine Premiere in Stuhr feiert auch Klaus Ritterhoff mit Drechselarbeiten wie Kreiseln, Kugeln, Stiften, Mobiles und Namensstempeln.

Standgeld bleibt unverändert

Auf den Weihnachtsmann, die Alpakas und das Glücksrad der Isu müssen die Besucher ebenso wenig verzichten wie auf das Rahmenprogramm, das vom Ratssaal auf eine große Bühne umzieht (siehe Infokasten). Da der Ratssaal wegbricht, in dem sich die Besucher zwischendurch hätten aufwärmen können, gibt es draußen drei überdachte Bereiche mit Sitzgelegenheiten. Dafür sorgen die Syker Rotarier (Kuchen), die Feuerwehr (Glühwein) und Jan Fortmann (Kinderkarussell).

Das Standgeld bleibt unverändert. „Es wäre ein falsches Signal gewesen, es jetzt zu erhöhen“, findet Sittauer. Und es sei auch nicht notwendig. Zum einen hatten die Organisatoren die Gebühren erst vor Corona nach oben korrigiert – zum ersten Mal seit 20 Jahren. Zum anderen sparen sie durch ein schmaleres Kulturprogramm und den Verzicht auf das Ausstellerzelt Geld. Sittauer geht wieder von bis zu 14 000 Besuchern aus. Am Samstag ist der Markt von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

