Skypen ohne Hemmungen: Stuhrer Firma will Senioren die Angst vor Videoanrufen nehmen 

Medien-Systemtechnik ermöglicht Kommunikation

+ Berichtet per Skype über Möglichkeiten des Skypens: MST-Chef Ralf-Peter Franz. Foto: Hapke

Hier die Firma Medien-Systemtechnik (MST), der in der Corona-Pandemie Aufträge weggebrochen sind. Dort Senioren, die aufgrund der verordneten Kontaktbeschränkungen in Altenheimen oder ihrem privaten Haushalt auf den Besuch der Familie verzichten müssen. Wie das zusammenpasst? Indem das auf Medien- und Veranstaltungstechnik spezialisierte Unternehmen den Senioren die Angst vor der Video- und Bildtelefonie nimmt – und ihnen so die Kommunikation mit der Außenwelt ermöglicht.