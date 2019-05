Tag der offenen Tür: So macht Schule am Nachmittag Spaß

Mathe im Escape-Room

+ © Husmann © Husmann

Mit dem Fahrrad Slalom fahren, Mathe im Escape-Room lernen und spannende Experimente bestaunen – zugegeben, ganz so aufregend geht es in der Lise-Meitner-Schule (KGS Moordeich) wohl nicht in jeder Unterrichtsstunde zu. Dennoch gaben die vielen Mitmach-Aktionen beim Tag der offenen Tür am Montag Einblicke in die Fächer und Angebote der KGS.