Bügeleisen löst Fehlalarm im Outlet-Center aus

Vier Fahrzeuge am „Ochtum-Park“

Brinkum - Ein dampfendes Bügeleisen hat am Montagmittag die Besucher des „Ochtums-Parks“ in Brinkum-Nord in Aufregung versetzt: Ein Fehlalarm hatte die Feuerwehr alarmiert, die gegen 12.10 Uhr zu dem Outlet-Center fahren musste.