„Nutzt die Chance auf eine geile Sause“

Der Nachwuchs des Spielraumtheaters feiert morgen Premiere mit „Für immer und für nichts“

+ Die Spielraum-Juniors liegen in den letzten Probezügen. Morgen steht die Premiere an. - Foto: Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Freude über die beiden neuen Spots ist bald getrübt. Irgendwie will die Lichtanlage am Dienstagabend nicht so, wie sich die Verantwortlichen des Spielraumtheaters in Seckenhausen das vorstellen. „Eigentlich müsste man sich für so etwas zwei Wochen Urlaub nehmen“, sagt Peter Koschade, Vorsitzender des Vereins Spielraum Stuhr. Geht aber nicht. Die ausverkaufte Premiere von „Für immer und für nichts“, das neue Stück des Jugendensembles, steht bereits für morgen Abend, 20 Uhr, auf dem Programm.