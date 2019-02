„Nur Toleranz reicht nicht“

Brinkum - Von Rainer Jysch. Der alljährliche Neujahrsempfang der islamischen Reformgemeinde „Ahmadiyya-Muslim-Jamaat“ (AMJ) ist bereits zu einer Tradition geworden. Rund 60 Besucher, darunter Ehrengäste aus Politik und Verwaltung sowie Gemeindemitglieder, waren am Freitag der Einladung in die Nasir-Moschee im Brinkumer Gewerbegebiet gefolgt. Der stellvertretende Gemeindevorsteher Mujit Ata hatte die Begrüßung der Gäste übernommen.

„Die Betrachtung der Öffentlichkeit und Medien auf den islamischen Glauben in Deutschland ist nicht nur spirituell und ausschließlich theologisch“, meinte Mujit Ata. „Das Herabblicken, insbesondere in sozialen Medien, geht nahtlos in offenen und anonymen Hass über“, kritisierte er. Dem Islam würde das Fehlen von Gleichwertigkeit von Frau und Mann sowie Gewaltaffinität gegenüber Nichtmuslimen angelastet. Das Gegenteil ließe sich aus der islamischen Lehre heraus beweisen, so Ata. Er möchte dazu beizutragen, dass der islamische Glaube auf lokaler Ebene keine negativen Assoziationen hervorrufe.

Nach einer kurzen Rezitation aus dem Koran mit anschließender Übersetzung ins Deutsche ließen die Gastgeber anhand einer Videoeinspielung die bundesweiten Aktivitäten der AMJ-Gemeinde in 2018 Revue passieren. Neben der Grundsteinlegung für eine Moschee in Erfurt ging es dabei vor allem um die Säuberung öffentlicher Plätze nach der Silvesternacht, Blutspendetermine, Gesprächsangebote von Muslima, Baumpflanzaktionen und Spendensammlungen für den guten Zweck. Auch über das Jahrestreffen der Muslime in Anwesenheit des Kalifen Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, dem weltweiten Oberhaupt der AMJ-Gemeinde wurde dabei berichtet.

Gastredner Klaus-Rainer Rupp (Die Linke, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) nannte interreligiöse Dialoge wichtig. Nur so ließen sich Probleme lösen. Für Volker Meyer (Landtagsabgeordneter, CDU) reiche es nicht, nur Toleranz gegenüber Andersgläubigen zu zeigen. Toleranz hieße, etwas zu erdulden, zu ertragen. Ziel müsse sein, sich zu akzeptieren.

Bürgermeister Niels Thomsen blickte auf 15 Jahre Nasir-Moschee zurück und fand nicht viele Schlagzeilen, vor allem aber keine negativen. „Die Ahmadiyya-Gemeinde hat einen konsequenten Weg der guten Nachbarschaft verfolgt“, merkte Thomsen an. Pastor Detlef Korsen aus Brinkum berichtete von anonymer Post, die er erhalten habe. „Meinetwegen würden Leute aus der Kirche austreten, weil ich Kontakt zu Muslimen habe“, hatte ihm ein namenloser Absender wissen lassen. Gerne hätte er dem Unbekannten eine Antwort gegeben. Korsen verwies auf die Gemeinsamkeiten, die Christen und Muslime verbindet, wie die Suche nach dem inneren Frieden.

Die Schlussworte übernahm Imam Syed Salman Shah, seit 2016 Gemeindevorsitzender mit Zuständigkeit für ganz Niedersachsen. „Der starke Rechtsruck im Jahr 2018 macht uns als Ahmadiyya-Muslim-Jamaat keine Angst“, sagte der islamische Theologe. „Er macht uns nur deutlich: Wir dürfen uns nicht mehr auf dem Glauben ausruhen.“ Zuzuhören, den Dialog zu öffnen und gegensätzliche Standpunkte zu tolerieren, sei notwendig. Er warb dafür, sich um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bemühen.