„Notfalls wären wir weggezogen“

Brinkum - Von Rainer Jysch. Mit einem formschönen, energieeffizienten Neubau wird sich demnächst die Zentrale der Firma Cameo Laser Franz Hagemann in exponierter Lage zwischen Bremer Straße und Ernst-Abbe-Straße am Ortseingang von Brinkum präsentieren. Das momentan noch im Gewerbegebiet von Stuhrbaum angesiedelte Unternehmen plant, sich mit dem Neubau zu vergrößern, um damit den Anforderungen aus einem wachsenden Geschäft zu entsprechen.

Der Vertrieb von hochwertigen Laser-Gravur- und Schneide-Geräten sowie der dazugehörende Kundendienst sind das Kerngeschäft des Betriebs. Neben der Zentrale in Stuhr unterhält die Firma weitere zehn Service-Standorte im gesamten Bundesgebiet und in Österreich.

„Es war nicht einfach ein passendes Areal zu finden“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter, Torsten Herbst (51). „Zwei Jahre haben wir ein Bestandsobjekt gesucht, haben uns zehn Objekte angesehen und uns schließlich für den Neubau hier entschieden.“ Hilfe erhält Herbst von Ralf Sagehorn aus Moordeich. Der Fachmann für Bauwesen unterstützt den Investor und hat auch die Bauleitung übernommen.

„Wir wären notfalls auch nach Bremen oder nach Delmenhorst gezogen, wenn wir hier kein Grundstück gefunden hätten“, erinnert sich Torsten Herbst, gemeinsam mit seiner Ehefrau Bauherr für die Investition von rund 1,5 Millionen Euro. „Das ist ein echter Meilenstein in der Firmengeschichte. Das Grundstück ist perfekt für uns.“ Der Baufortschritt auf dem 2 000 Quadratmeter großen Grundstück befinde sich im Plan.

Das emissionsfreie Gebäude bietet 840 Quadratmeter für Ausstellungs-, Büro- und Lagerräume. „Allein die Größe des Showrooms und die Lagerfläche werden sich vervierfachen“, vergleicht Herbst die Dimensionen mit dem alten Standort. Auch ein Seminarraum für interne und externe Schulungen ist vorgesehen. Das Gebäude wird von einem bayrischen Objektbau-Unternehmen errichtet, das die überwiegend aus Holz vorgefertigten Wände und Decken Anfang Juli angeliefert und zusammengebaut hatte. Nur die Bodenplatte und eine Treppe ins Obergeschoss sind aus Beton. Eine Stahlbauhalle für das Lager wird noch angefügt.

„Die Holzbauweise verspricht ein tolles Raumklima“, sagt Herbst. „Wir haben hier nur eine Wärmepumpe, die im Sommer auch eine gewisse Kühlfunktion übernehmen kann. Damit brauchen wir keine Klimaanlage.“

Zwölf Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Werkstatt, Büro und Außendienst. Nach dem Umzug sollen es 20 Beschäftigte werden. Insgesamt zählen knapp 30 Mitarbeiter in Deutschland und Österreich zur Firmengruppe. Für die Zentrale in Stuhr sucht Torsten Herbst aktuell noch einen Auszubildenden für den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns.

Das 1929 von Franz Hagemann als Großhandel für Schmuck und Bestecke gegründet Unternehmen knüpfte seinerzeit Verbindungen zu Herstellern von Graviermaschinen, die sich im Laufe der Jahrzehnte weiter festigten. Heute arbeitet der Betrieb als alleiniger Importeur und exklusiver Vertriebspartner für zwei marktführende amerikanische und britische Produzenten von Lasermaschinen.

Während die Schmuckbranche noch heute zu den Abnehmern zählt, haben inzwischen viele weitere Branchen, etwa die Bekleidungs- und Textilindustrie, Schilder- und Lichtreklamehersteller, den Nutzen der Laserbearbeitung für sich entdeckt. Auch Schulen, Universitäten für Architektur und Modellbau sowie Fachhochschulen zählen zum Abnehmerkreis. 9 000 bis 70 000 Euro kosten die technisch hochwertigen Geräte. Einsatz findet die Beschriftung per Lasertechnik vom Klingelschild bis hin zur Identifikation von Bauteilen im Flugzeugbau. „Wir stellen auf 17 Messen pro Jahr aus, alles verschiedene Branchen“, berichtet Herbst. „Wir sind in drei Jahren von 3,5 Millionen Umsatz auf 6,5 Millionen Euro gestiegen“, verdeutlicht der Firmenchef die Dynamik, die sich im speziellen Segment der Lasertechnik entwickelt hat.

Die Arbeiten am neuen Domizil sollen laut Baufirma bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Herbst: „Die Fertigstellung der Außenanlagen und der Umzug werden sich allerdings noch bis März 2020 hinziehen.“