Ein „tankender“ Norweger macht Stuhrer Schützen berühmt

Verein will Kontakt zum Gast aufnehmen

Brinkum - „Sagt mal, habt ihr gelesen, dass am Samstag ein Norweger auf der Autobahn in Arsten liegengeblieben ist, mit dem Rad Benzin holen wollte, stattdessen bei euch auf dem Schützenfest gelandet ist und dort mitgefeiert hat?“ Auf diese Frage hin haben die Schützen aus Stuhr am Sonntagmorgen erstmal nur ungläubig den Kopf geschüttelt: „So ein Quatsch!“ Als kurz darauf die Pressemitteilung der Polizei veröffentlicht wurde, mussten sie jedoch feststellen: War wohl doch kein Quatsch.