Noch lange kein altes Eisen

Sie wollen nur musizieren: „Never too late“ kommen am Samstag nach Varrel. Foto: Agentur

Varrel - Von Andreas Hapke. Mit Nachwuchs ist das bei der Bremer Rentnerband „Never too late“ so eine Sache. Hin und wieder ist die Combo zwar auf der Suche nach Verstärkung – eine zweite Pianistin etwa wäre gerade nicht schlecht –, doch ohne Ruhestand läuft nichts. Das mit 63 Jahren jüngste Mitglied Jürgen Wiethoff darf nur mitmachen, weil er Frührentner ist. Musikalisch zählt die Truppe noch lange nicht zum alten Eisen, was sie am Samstag in der Varreler Gutsscheune beweisen möchte. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

„Never too late“: Es ist nie zu spät für gute Musik, hatte sich Herwig Lueken 2012 gedacht und per Zeitungsannonce Gleichgesinnte für die Gründung einer Rentnerband gesucht. Laut Schlagzeuger Klaus Hoyer meldeten sich 50 Musiker, was für drei Bands reichte. Eine weitere, die „Young Oldies“, existiert heute auch noch.

„Wir wollten den Gedanken der Bürgerhäuser unterstützen“, nennt Hoyer den Zweck der Gründung. Die Einrichtungen würden vielen Gruppen überhaupt erst die Möglichkeit bieten, regelmäßig zu proben. Deshalb sei ein Teil der jährlichen Einnahmen für deren Betrieb gedacht, sagt Hoyer. Auch andere Vereine würden von Spenden profitieren. „Wir Musiker behalten von dem Geld nichts ein. Uns gibt es aber nicht kostenlos, denn wir müssen unsere aufwendige Technik bezahlen.“

Insgesamt stehen 13 Musiker auf der Bühne, die Altersspanne reicht von 63 bis 81 Jahren. Sie alle wollen gut abgemischt und ausgeleuchtet sein. Das sei vor allem in der großen Gutsscheune von Bedeutung. „Es wertet unseren Auftritt auf“, sagt Hoyer. 14 Konzerte spielen die Bremer in diesem Jahr, für 11 sind sie 2020 bereits gebucht.

In Varrel haben die Besucher die Wahl zwischen einem Sitz- und einem Stehplatz, wobei sich die Bestuhlung an beiden Seiten befindet. In der Mitte darf getanzt werden. Laut Wiethoff, ebenfalls Schlagzeuger, wird es „keine zwei Stücke dauern“, dann sei die Tanzfläche voll.

Musikalisch decken „Never too late“ fünf Dekaden ab. Die Kernmusik stamme aber aus den 1960er- und 1970er-Jahren, sagt Wiethoff. Die Besucher dürfen sich auf Lateinrock von Santana ebenso freuen wie auf Kölsches von BAP. Rockklassiker von ACDC, Golden Earring und Deep Purple gehören ebenfalls zum Repertoire. „Alle Lieder sind tanzbar“, behauptet Hoyer.

„Never too late“ üben donnerstags von 10 bis 13 Uhr im Bürgerhaus Mahndorf. „Das geht gar nicht anders, denn viele Mitglieder spielen noch in anderen Bands“, sagt Hoyer. Den Vogel schießt der 80-jährige Saxofonist ab, dessen Puste noch in vier weiteren Gruppen gefragt ist. Für den Fall, dass jemand am Samstag keine Zeit hat: Die Proben in Mahndorf sind öffentlich.

Eintrittskarten gibt es für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) im Bürgerbüro des Stuhrer Rathauses sowie bei Nordwestticket.