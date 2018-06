„Noahs Töchter“ bringen Fest durcheinander

Varrel - Reger Betrieb herrschte am Sonntag rund um die evangelische Kirche in Varrel. Der Grund: Die Gemeinde hatte zu einem Gemeindefest eingeladen.

Im Kirchgarten waren Spielstationen für Kinder aufgebaut, an denen sich die Kleinen amüsierten. An einem Schminktisch ließen sich die Besucher geheimnisvolle Motive ins Gesicht zaubern.

Den Innenraum der Kirche hatten fleißige Helfer in zwei Stunden vor dem Start in ein gemütliches Café verwandelt. Dort stand ein riesiges Buffet mit gespendeten Kuchen. Pastorin Eike Fröhlich betonte, dass dafür auch jugendliche Bäcker am Werk gewesen waren.

Vor der Tür hatten die Ehrenamtlichen Tische und Stühle aufgebaut, an denen sie Kaffee und Kuchen servierten. Jugendliche Helfer mixten leckere Cocktails – ohne Alkohol, versteht sich. Getränke gab es zum Selbstkostenpreis und für die Kinder gratis. Im Vorraum der Kirche war ein Stand mit gebrauchten Büchern.

Kinder singen Lieder

Zu Beginn hatten die jüngsten Mitglieder der Gemeinde, die Spielkreiskinder im Vorkindergartenalter, Gelegenheit, ihr musikalisches Können zu Gehör zu bringen. Unter der Leitung von Christine Rauterberg an der Gitarre sangen die 17 Kinder Lieder. Nachmittags trat der Kinderchor auf. Später hatte die Gruppe „Noahs Töchter“ mit selbst gebastelten Masken Gelegenheit, „das Gemeindefest etwas durcheinanderzubringen“, wie es Pastorin Eike Fröhlich ausdrückte.

Gegen Abend folgte ein musikalischer Gottesdienst, bei dem die Kirchenchöre mitwirkten und die 16 neu gewählten Mitglieder des Gemeindekirchenrates in ihr Amt eingeführt wurden. Später wurde gegrillt.

bos