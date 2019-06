Niedrige Zinsen machen sich bemerkbar

Varrel - Von Rainer Jysch. Fast 300 Personen, stimmberechtigte Vertreter der 17 030 Volksbank-Mitglieder sowie Mitarbeiter und Gäste, begrüßten Vorstand und Aufsichtsrat am Dienstagabend zur ordentlichen Vertreterversammlung der Volksbank Syke in der Varreler Gutsscheune.

Versammlungsleiter und Aufsichtsratvorsitzender Carsten Fischer verwies auf die Agenda, die neben dem Bericht zum Verlauf des Geschäftsjahres 2018 auch Wahlen für Vorstands- und Aufsichtsratsposten vorsah. Im Anschluss an die Tagesordnung referierte als Gast der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck informativ und unterhaltsam zum Thema „Gehirn vs. Künstliche Intelligenz“ (wir berichteten auf Kreis und Region).

Vorstandsmitglied Bernd Meyer hatte es übernommen, Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2018, zu den Jahresabschlusszahlen und zur Entwicklung der Bank vorzutragen. Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2018 stieg auf 829 Millionen Euro nach 811 Millionen im Vorjahr. „Das betreute Kundengesamtvolumen erreichte am Jahresende 1,6 Milliarde Euro und ist damit um 3,7 Prozent gewachsen“, rechnete er vor. Die Forderungen an Kunden aus Kreditgewährungen beliefen sich auf 512 Millionen Euro (Vorjahr 474), wobei für den Anstieg die anhaltend rege Bautätigkeit im Geschäftsgebiet maßgeblich sei.

Nach 593 Millionen Euro im Vorjahr haben sich die Kundeneinlagen auf 606 Millionen erhöht. „Der Trend hin zu den täglich fälligen Einlagen hält weiter an“, sagte Bernd Meyer. „Für unsere Kunden ist das eine Möglichkeit, flexibel reagieren zu können.“ Durch die Niedrigzinsphase seien Sparern in Deutschland seit 2010 insgesamt 648 Milliarde Euro an Zinsen entgangen. „Und die Europäische Zentralbank weigert sich weiterhin, Zinserhöhungen ernsthaft in Erwägung zu ziehen“, so Meyer.

Das Eigenkapital stieg um 3,5 Millionen auf 79 Millionen Euro. „Die Gesamtkapitalquote liegt über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen“, so Wirtschaftsprüfer Jens Kaltschmidt. Er bestätigte der Bank eine geordnete Vermögenslage.

Trotz guter Volumensentwicklungen war der Zinsüberschuss von 15,2 Mio. Euro aufgrund des niedrigen Zinsniveaus rückläufig. Hier steuerte das Institut mit einer Reduzierung der Verwaltungsaufwendungen gegen. Aus dem Bilanzgewinn von rund 870 Tausend Euro (Vorjahr 890) wurde die Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent auf die Geschäftsguthaben der Mitglieder einstimmig beschlossen.

„Aktuell beschäftigt uns das Thema ‚Migration des Bankensystems’ ganz intensiv“, sagte Meyer. „Die Fusion der beiden großen genossenschaftlichen Rechenzentralen in 2015 führt dazu, dass aus den bisherigen zwei Bankverfahren nur noch eins wird. Betroffen sind Geschäftsprozesse, Anwendungen, die technische Infrastruktur und die gesamte Datenhaltung“, erklärte er. 350 Banken seien involviert. Die hiesige Umstellung soll am 19. Oktober erfolgen. Zum Jahresende 2018 beschäftigte die Volksbank 162 Personen, darunter 13 Auszubildende.

Nach fast 14-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Heinz-Hermann Hansemann aus dem Aufsichtsrat verabschiedet. „Seine ruhige, aber dennoch kritische Sicht auf viele Dinge, verbunden mit einem trockenen Humor werden uns sicherlich fehlen“, würdigte AR-Chef Carsten Fischer seine Arbeit.

Wahlen:

Einstimmig wiedergewählt: Bernd Meyer (Vorstand), Markus Lüers (Vorstand), Carsten Fischer (AR-Vorsitz), Dr. Henning Schwarze (AR-Mitglied)

Einstimmig neu gewählt: Prof. Dr.-Ing. Jasminka Matevska (AR-Mitglied), André Bartels (AR-Mitglied)

Gewählt als Mitglieder des Wahlausschusses: Klaus-Dieter Hensel und Hans-Jürgen Reimann ( Marktbereich Bassum), Rosemarie Herbst und Claudia Sabatini (Stuhr), Edith Heckmann und Thomas Burghardt (Syke) sowie Heinz-Wilhelm Clausen und Petra Esfeld (Weyhe)