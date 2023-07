„Drive for Help“: Knapp 1 000 Euro für den guten Zweck

Von: Sigi Schritt

Die Fahrer von Oldtimern und Motorrädern auf der Tag-des-Sports-Bühne. © Sigi Schritt

Stuhr – Fast 1 000 Euro sind beim „Drive for Help“ im Rahmen des Tags des Sports in Brinkum zusammengekommen. Das hat Andreas Belke, Schatzmeister des Sport-Fördervereins Niedersachsen, auf Anfrage mitgeteilt. Die Summe werde für soziale Zwecke verwendet.

Wohin genau das Geld fließen soll, steht noch nicht fest. Die Gemeinde Stuhr kann bestimmen, wer die eine Hälfte der Summe bekommen soll. Der Vorstand des Sportfördervereins entscheidet auf seiner nächsten Sitzung, wohin die andere Hälfte geht. In der Vergangenheit wurden beispielsweise die Lebenshilfe, das Kinderhospiz Löwenherz, ein Tierheim und eine Mädchengruppe eines sozialen Trägers finanziell unterstützt.

Die Benefiz-Tour ist seit Jahren fester Bestandteil des Tags des Sports, erklärt Organisator Andreas Belke. Start war in diesem Jahr in Bassum. Die rund 50 Kilometer lange Strecke führte über Neubruchhausen, Uenzen, Osterholz, Sudweyhe bis zum Marktplatz in Kirchweyhe. „Eine Pause wurde bei Garbs eingelegt“, so Belke. Weiter ging es über Seckenhausen und Stuhr zum Festplatz. Eine Showfahrt vor der Aktionsbühne bildete den Abschluss. Fahrer und Beifahrer von 20 Oldtimern und 50 Motorrädern hatten an der Tour teilgenommen. Mit dabei waren auch organisierte Gruppen wie die Biker Brummi Hilfe und die Weser-Ems-Riders (Indian Motorcycle Riders), außerdem auch die Yellow Knights, eine Vereinigung von Sanitätern und Ärzten auf Motorrädern, sowie Fahrer des MC Heede, die Knieschleifer und die Red Knights (Feuerwehr und Familien).

Ob BMW, Honda, KTM oder Suzuki – bei der Tour ist es nicht entscheidend, welcher Hersteller das Motorrad gebaut hat. Jeder Motorradfahrer und jede Motorradfahrerin sei willkommen, sagt erklärt Organisator Andreas Belke.

Gibt es eine Neuauflage dieser Benefiz-Tour? Eine Fortsetzung ist für 2024 geplant, so Belke.

