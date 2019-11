„Nichts darf in Vergessenheit geraten“

Diese Steine erinnern am Mahnmal an Frauen, die im Lager Obernheide litten. Foto: Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Rund 500 ungarische und 300 polnische Jüdinnen waren von September 1944 bis April 1945 im Lager Obernheide eingepfercht, einem Außenkommando des Konzentrationslagers in Neuengamme. Täglich mussten die Frauen von dort aus zum Stuhrer Bahnhof marschieren, um mit dem Zug nach Bremen zu fahren. Sie waren gezwungen, Trümmer wegräumen und in Betonsteinwerken zu arbeiten.

Mit dem jährlichen Gedenkgang zum Mahnmal Obernheide am Buß- und Bettag sollen vor allem Schüler nachvollziehen, was es bedeutete, diese Strecke zweimal täglich zurückzulegen. Gemeinsam laden die Lise-Meitner-Schule, die Kommune und die Stuhrer Kirchengemeinden für Mittwoch, 20. November, wieder alle Bürger ein mitzulaufen. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr am Alten Bahnhof in Stuhr. Von dort aus geht es zum Mahnmal, wo gegen 11.45 Uhr die Gedenkfeier beginnt. Für die Rückfahrt zum Bahnhof stehen Busse bereit.

Für die Zehntklässler des Gymnasialzweigs in Moordeich ist die Veranstaltung ebenso verpflichtend wie für die Neuntklässler der Hauptschule. In diesen beiden Jahrgängen wird laut Geschichtslehrerin Nina Bernard der Nationalsozialismus im Unterricht erarbeitet. Darüber hinaus haben alle Schüler an einer Informationsveranstaltung im KGS-Forum teilgenommen. Sie wissen also, dass die Frauen – anders als sie am Mittwoch – nicht spazierengegangen sind. Sie wurden getreten und geschlagen, waren ausgehungert und entkräftet. Mindestens zehn der noch sehr jungen Insassinnen starben an den erlittenen Qualen. Altersmäßig seien diese Frauen nicht so weit weg gewesen von den Jugendlichen, die am Gedenkgang teilnehmen, stellt Nina Bernard fest.

Schüler mit dem Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften (GSW) haben im Vorfeld zusätzlich Texte der ungarischen Jüdin Lilly Kertesz gelesen und besprochen. Trotz einer schweren Typhuserkrankung überlebte Kertesz die Zeit im Konzentrationslager Bergen-Belsen, wohin die Nazis die Obernheider Frauen gegen Kriegsende verschleppt hatten. Während der Gedenkfeier werden die Schüler ebenfalls selbst ausgewählte Texte vortragen.

„Wir haben auch den Film Schindlers Liste zusammen gesehen“, sagt Bernard. „Für mich ist das immer noch das Beste, was man zu dieser Sache machen kann.“ Hinter allen Vorbereitungen stand das Bestreben, sich dem Thema „nicht so faktenorientiert zu nähern, sondern emotional“, sagt Bernard, die eine Premiere ankündigt: Erstmals laufen rund 60 Schüler der KGS Brinkum mit.

Aus Erfahrung weiß Bernard, dass die Schüler beim Gedenkgang „immer ganz aufgeregt“ sind. Für die Pädagogin hat die Veranstaltung nichts von ihrer Bedeutung verloren, eher im Gegenteil. „Das Thema ist zeitlich weit weg, und in der Familie haben die Jugendlichen keinen Gesprächspartner mehr. Ihre Großeltern waren damals selbst noch Kinder“, sagt sie. „Obwohl es lange her und räumlich nicht so richtig fassbar ist: Nichts davon darf in Vergessenheit geraten.“

Das gelte auch vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. „Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben“, so Bernard. „Die Schüler merken das. Viele haben das Bedürfnis, darüber zu diskutieren.“ Die Lehrerin nennt das Beispiel des AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland, der den Nationalsozialismus in Deutschland als historischen „Vogelschiss“ verharmlost hatte. „Das hatten wir ja schon im vergangenen Jahr bei der Feier aufgenommen.“

Für den Gedenkgang ist die Obernheider Straße zwischen Kronsbrook und der Delmenhorster Straße von 11 bis 12.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Anwohner hat das Rathaus bereits schriftlich informiert.