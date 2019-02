Stuhr - Von Andreas Hapke. Der Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr hat wieder eine Doppelspitze: Nachdem Guido Stuck bereits im August vergangenen Jahres zum Chef aufgestiegen war, ist jetzt auch die Stelle des technischen Leiters vergeben. In dieser Funktion ist der Twistringer Timo Finkenstädt seit Monatsbeginn an der Bruchstraße tätig.

Sein Posten war lange vakant, weshalb Bauhofleiter Stuck die Aufgaben des technischen Leiters kommissarisch miterledigte. Im Prinzip änderte sich dadurch nichts, denn der 46-Jährige war schon vorher für beide Aufgabenbereiche verantwortlich gewesen. Einziger Unterschied: Damals war Stuck selbst noch der technische Leiter und bekleidete kommissarisch den Chefposten. „Es war manchmal schwierig, beiden Positionen gerecht zu werden. Es war ein anstrengendes Jahr“, sagt der 46-Jährige. Er ist seit 25 Jahren für die Gemeinde tätig, hat sich in dieser Zeit weitergebildet und seinen Meister gemacht.

Der Erste Gemeinderat Ulrich Richter spricht von einer „13-monatigen One-Man-Show“ Stucks. „Das lag aber nicht daran, dass wir seine Belastungsgrenze austesten wollten“, erklärt er. Vielmehr habe die Ausschreibung zunächst nicht die erhoffte Resonanz erzielt. „Im technischen Bereich ist der Arbeitsmarkt sehr eng“, sagt Richter. „Es hat lange gebraucht, Leute zu finden, die dem Anforderungsprofil entsprechen.“ Hinzu komme, dass manch ein Kandidat länger überlege und sich erst bei der zweiten Ausschreibung entscheide, eine Bewerbung abzuschicken.

Genau so war es bei Timo Finkenstädt. Er sei bereits im Sommer auf die Stelle aufmerksam geworden, habe sich aber erst im zweiten Anlauf gemeldet, sagt der 36-jährige Twistringer. Zu diesem Zeitpunkt war die Zahl der Aspiranten immerhin so groß, dass es laut Richter vor- und nachmittags Vorstellungsgespräche gab. Vorangegangen waren Hospitationen der einzelnen Bewerber in Brinkum. „Da hat der eine oder andere gesehen, wie groß unser Aufgabenbereich ist“, sagt Stuck.

Finkenstädt ist 36 Jahre alt sowie seit 2013 Techniker und Meister im Gartenbau. Als solcher war er überwiegend im Bremer Gebiet tätig. In Brinkum soll er laut Stuck den Kontakt zum Fachdienst 21 - Hoch-, Tief- und Landschaftsbau - halten. Zudem kümmere sich Finkenstädt um Leistungsabnahmen sowie die Arbeitsorganisation und den Personaleinsatz des 34 Mitarbeiter starken Bauhof-Teams. „Stück für Stück“ werde der Neuling an diese Aufgaben herangeführt.

Finkenstädt hofft auf neue Blickwinkel

Finkenstädt sieht sich als Bindeglied zwischen seinem Chef „und den Mitarbeitern draußen“; als ein fachlicher Berater, „wenn Fragen auftauchen“. Diese Betreuung des Kollegiums sei im vergangenen Jahr etwas untergegangen, gibt Stuck zu. Von Finkenstädt erhofft sich der Leiter auch einen neuen Blickwinkel - etwa in Bezug auf die Frage, wo sich der Bauhof noch verbessern könne.

Wie alle Mitarbeiter ist auch Finkenstädt am Winterdienst beteiligt. Reihum müssen die Kollegen nachts um 2.30 Uhr die Straßenverhältnisse prüfen, um gegebenenfalls die Streufahrzeuge loszuschicken. „Diese Unterweisung hat er direkt am ersten Tag bekommen“, sagt Stuck.

In Finkenstädt hat der Leiter jetzt auch einen Reptilienexperten. Kenntnisse über heimische Echsen, Schlangen und Co. habe er sich zugelegt, weil er in seinem Beruf schon häufiger auf diese Tiere gestoßen sei, sagt der Neue. Für eine Expertise beim Fund der Kornnatter in der Steller Heide (wir berichteten) kam sein erster Arbeitstag aber zu spät.