Neun Platanen müssen weichen

Brinkum - Auf Empfehlung eines Gutachters lässt die Gemeinde Stuhr ab Dienstag, 22. Januar, neun Platanen an der Bassumer Straße in Brinkum fällen.

Den Bäumen, die sich zwischen den Hausnummern 27 und 51 und somit zwischen Meyerstaße und Studtriede befinden, würde es bei starkem Wind an Standfestigkeit mangeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Grund: Der Wurzelraum ist stark eingeschränkt, da die Platanen vor ungefähr 40 Jahren in sehr schmale Pflanzstreifen gesetzt worden waren. Das seinerzeit stark unterschätzte Wachstumspotenzial der Bäume mache sich durch Aufwölbungen und Unebenheiten auf dem Fußweg bemerkbar, heißt es in der Mitteilung weiter. Laut Gutachter ist das nur durch starke Eingriffe in den Wurzelraum zu korrigieren, was die Standfestigkeit der Bäume jedoch zusätzlich einschränken würde. Hinzu kommt, dass das Wachstum der Platanen noch nicht abgeschlossen ist.

Nach den heftigen Stürmen im Jahr 2017 ließ die Gemeinde bereits zahlreiche Platanen an der Bremer Straße beseitigen. Die Bäume drohten zum Teil umzustürzen und somit die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Diese Gefahr bestünde auch an der Bassumer Straße.

Die Platanen im wesentlich breiteren Pflanzstreifen des Schützengeländes beziehungsweise der Discgolf-Anlage bleiben von einem Kahlschlag verschont.

ah