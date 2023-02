Neukrug: Jungunternehmer investiert in Autohaus für Sportwagen

Von: Rainer Jysch

Symbolischer Spatenstich für den „Automotive Concept Store“ der Firma JB-Motors in Stuhr-Neukrug: (v.l.) Firmenchef Jerome Böker, Bauleiter Andreas Körner aus Sulingen und JB-Motors-Mitarbeiter Maximilian Becker. Gebaut wird an dieser Stelle ein besonderes Autohaus für Sportwagen im gehobenen Preissegment. © Rainer Jysch

Neukrug – Nach zwei Jahren Planungsarbeit ist für Jerome Böker (30), geschäftsführender Gesellschafter der Firma JB-Motors, jetzt ein neuer Zeitabschnitt angebrochen. Der Jungunternehmer hat sich in Neukrug, unweit der B 51, eine neue Firmenadresse für den Handel mit edlen Sportwagen zugelegt. Voraussichtlich im Oktober dieses Jahres soll das Domizil – wenn alles gut läuft – bezugsfertig sein.

Mit einem symbolischen ersten Spatenstich hat der 30-Jährige jetzt auf das Neubauvorhaben aufmerksam gemacht. Investitionssumme: rund zwei Millionen Euro.

In Neukrug soll eine formschöne Ausstellungshalle entstehen

Erst im Jahre 2018 hatte Jerome Böker den Handel von und mit gebrauchten Sportwagen aus der Taufe gehoben und damit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Bei einem Spediteur in Groß Mackenstedt hat er eine Halle angemietet, in der er den Warenbestand, sportliche Luxus-Karossen der Marken Ferrari, Lamborghini, Porsche und Co., untergestellt hat (wir berichteten).

Auf dem neuen 2500 Quadratmeter großen Grundstück in Neukrug soll bis zum Herbst eine formschöne Ausstellungshalle entstehen. Die spätere Nutzfläche von 900 Quadratmetern bietet genügend Raum für die Präsentation von bis zu 30 chromblitzenden Fahrzeugen der gehobenen Preisklasse. „Mehr Fahrzeuge brauchen es gar nicht zu sein“, sagt der Inhaber. „Die Autos haben durchschnittlich einen Wert von rund 200.000 Euro. Da wird sonst eine Menge Kapital gebunden.“

Formen von Sportwagen als optische Elemente übernommen

In der ersten April-Woche soll die Stahlhallenkonstruktion angeliefert und montiert werden. „Sandwich-Paneele und eine Designhülle runden das Bauwerk ab“, berichtet Böker. Bei der äußeren Form des Gebäudes habe das Design edler Sportwagen Pate gestanden, wie er verrät. „Als wir vor zwei Jahren mit der Planung gestartet sind, haben wir uns tatsächlich Formen eines Lamborghinis und anderer Sportwagen genauer angesehen und geprüft, welche optischen Elemente beim Gebäude übernommen werden können“, sagt Böker. „Die Lamellen oben am Gebäude entsprechen der Heckansicht eines Ferrari Testarossas.“ Auch eine private Betriebswohnung für Jerome Böker wird unter dem Dach des neuen Firmengebäudes integriert.

„Bei uns kommt keiner vorbei und kauft spontan einen Ferrari“, nennt Böker den Grund dafür, dass Kundenbesuche ausschließlich nach Terminabsprache erfolgen können. „Und der Standort hier spielt bei meinem Geschäftsmodell keine Rolle. Die Kunden kommen über das Internet aus ganz Europa zu uns“, erklärt er sein Konzept. „Wir brauchen hier ein gehobenes Ambiente, um die Kunden vernünftig zu empfangen. Aber es geht nicht darum, mit dem Glaskasten Passanten anzuwerben.“

Seit der Firmengründung hat sich das Unternehmen mit einem aktuellen Jahresumsatz von rund zehn Millionen Euro steil nach oben entwickelt. Jerome Bökers Ziel sei es, in fünf Jahren 30 Millionen Euro umzusetzen, den Namen JB-Motors als Automotive- und Lifestyle-Marke aufzubauen und mit Hilfe des neuen Autohauses die eigene Social-Media-Präsenz zu stärken.