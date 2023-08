Neuheiten im Programm der VHS-Außenstelle Stuhr für das Wintersemester 2023/24

Von: Andreas Hapke

Teilen

Umgeben von neuen Programm-Heften mit neuen Angeboten: die Stuhrer VHS-Leiterin Brigitte Witte. © andreas hapke

Zehn Prozent neue Angebote in jedem Semester – das hatte sich Brigitte Witte vorgenommen, als sie 2015 die Leitung der Außenstelle Stuhr der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz übernahm. Was während Corona nicht klappte, beziehungsweise nicht klappen konnte, haut im Programm für das Wintersemester 2023/24 wieder hin. Dabei orientiere sie sich an den Wünschen der Bürger, erklärt Witte. Auch wenn es manchmal länger dauere, bis sich dafür ein Dozent oder eine Dozentin finde.

Stuhr – Ihre Vorlieben für Kooperationen kommt in den Veranstaltungen mit der Buchhandlung Leporello zum Ausdruck. „Bücher für Kinder“, „Leselicht im Advent“ und „Tee entdecken“ heißen am 20. November, 4. Dezember und 29. Januar die neuen Angebote im Laden von Anne-Lene Alyanack an der Bassumer Straße 103.

Bestehende Kooperationen setzt Witte fort, etwa mit der Werkstatt Erziehung und der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Allein dadurch ist Abwechslung im Angebot garantiert. In Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft rückt erstmals das Thema Finanzbildung für Frauen in den Fokus. Unter dem Motto „Mein Geld – meine Entscheidung“ geht es am 3. und 4. November im Briseck-Zentrum an der Jupiterstraße um den selbstbewussten Umgang mit der eigenen Geldanlage. „Ich würde gerne mehr mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und Firmenschulungen anbieten“, sagt Witte.

Im Gesundheitssektor zählen Lachyoga und Selbstverteidigung für Frauen zu den neuen Errungenschaften. Lachyoga (mehrere Termine in der VHS-Bildungsstätte in Seckenhausen) eignet sich besonders für Menschen mit Benachteiligungen. „Wir hatten schon eine Nachfrage von einem Heim und werden das gerne solchen Zielgruppen anbieten“, sagt Witte.

Bei Angela Neu erfahren die Teilnehmerinnen vom 21. bis 28. September im Briseck-Zentrum, was sie im Dunkeln oder in anderen Lebenslagen gegen ein „flaues“ Gefühl unternehmen können. „Die Wahrnehmung zwischen Angst und Bangen kann entschärft werden, wenn man über Grundkenntnisse der Selbstverteidigung verfügt“, heißt es im VHS-Heft.

Abschiednehmen gehört zum Leben

Ebenfalls neu: das Seminar „Abschiednehmen gehört zum Leben“ vom 11. bis zum 18. September bei Sabine Helm-Schmidt im Briseck-Zentrum. Sie habe kurz darüber nachgedacht, ob ein solches Angebot zur VHS passe, sich dann aber dafür entschieden, sagt Witte. „Abschiednehmen und Trauer bedeuten ja nicht das Ende der Welt.“

Eine Hundeleine aus Tau anfertigen – auch das kam bislang nicht im Stuhrer VHS-Programm vor. Dozentin Kerstin Iken leitet die Teilnehmer am 10. Oktober in der Künstlerstätte Heiligenrode bei der Herstellung einer zweifach verstellbaren Hunde-Leine aus Segeltau an.

Stolz ist Witte darauf, dass ihre Außenstelle als einzige Goldschmieden im Angebot hat. „Es ist toll, was da an Ergebnissen zustande kommt“, sagt sie. „Ich stelle meinen eigenen Schmuck her“ heißt es am 8. und 9. Dezember sowie am 26. und 27. Januar kommenden Jahres bei Judith Bieler in Seckenhausen.

Bei den Sprachen ist wieder Spanisch dabei. Bis auf Russisch, wofür keine Anmeldung vorliege, seien die meisten Kurse voll. „Leider habe ich kein Dänisch oder Schwedisch“, bedauert die Leiterin. Auch Fotokurse fehlten mangels Dozenten.

„Mal eine Pause machen und das Angebot später wieder reinnehmen, tut vielleicht auch gut“, sagt Witte, die eines vermeiden möchte: das Heft mit Kursen füllen, die nicht laufen. „Was zwei Mal nicht nachgefragt wird, fliegt raus.“