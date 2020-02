Neues zu Mietwohnungsbau, Bons und Mobilität

Änderungen im Steuerrecht sind Thema bei Dämmerschoppen der Isu

+ Volker Twachtmann, Antje Darr und Mathias Webel (v.l.) aus dem Vorstand der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu). Darr und Webel informierten beim ersten Isu-Termin in 2020 über Neuigkeiten im Steuerrecht. Foto: Rainer Jysch

Stuhr - Von Rainer Jysch. Traditionell stehen der Bürgermeister und der Wirtschaftsförderer der Gemeinde den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) beim ersten „Dämmerschoppen“ des Jahres Rede und Antwort. „Da Bürgermeister Stephan Korte erst in knapp zwei Wochen sein Amt antreten wird, haben wir beschlossen, den Termin auf Ende Mai zu verschieben, wenn der Bürgermeister seine ersten 100 Tage hinter sich hat“, sagte der Isu-Vorsitzende, Volker Twachtmann, bei der Zusammenkunft am Montag im Gasthaus Nobel in Moordeich.