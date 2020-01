Neues Löschfahrzeug: Erichshofer müssen sich noch gedulden

+ Ehrungen und Beförderungen: Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen, Bürgermeister Frank Seidel, Ausschuss-Vorsitzender Hans-Wilhelm Niemeyer, Ortsbrandmeister Christian Hollmann (v.l.) und Norbert Warnke (v.r.) mit den Geehrten und Beförderten Christoph Berenz, Marc Schlawinsky Patrick Hollmann und Hans-Heinrich Warneke. Foto: Büntemeyer

Erichshof – „Ihr Erichshofer seid in der Ausrückzeit grandios schnell“, lobte Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen am Samstag die Aktiven der Freiwilligen Ortsfeuerwehr. Allerdings ist die schnelle Feuerwehr gegenwärtig gehandicapt, denn das Löschfahrzeug „ist zur Zeit nicht so gut drauf“, wie Ortsbrandmeister Christian Hollmann bei der Jahreshauptversammlung berichtete.