Neues Bistro „Blerisa am Bahnhof“ geht in Heiligenrode an den Start

Von: Rainer Jysch

Haben dem alten Bahnhof in Stuhr-Heiligenrode neues Leben eingehaucht und dort ein Frühstückshaus, Bistro und Café eingerichtet: Inhaberin Chiara-Erisa Kraeft (links, 23) und ihre Mutter Blerina. Der Name „Blerisa“ ist die Abkürzung beider Vornamen. © Rainer Jysch

Chiara-Erisa Kraeft (23) und ihre Mutter Blerina aus Bremen haben sich spontan in den alten Bahnhof in Stuhr-Heiligenrode, Zur Malsch 41, verliebt und dort jetzt ein Frühstückshaus mit Bistro und Café eingerichtet. Heute ab 12 Uhr startet die Eröffnungsfeier als Grillfest mit Musik, Kaffee und Kuchen. Für die jungen Gäste steht eine Hüpfburg bereit, und das beliebte Kinderschminken ist auch möglich.

Heiligenrode – Am Sonntag ab 9 Uhr beginnt der reguläre, normale Betrieb mit einem Frühstücksbüfett bis 14 Uhr. Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr sind als Öffnungszeiten vorgesehen. Montag ist Ruhetag.

Die gelernte Kauffrau für Büromanagement hatte sich erst im Mai 2023 dazu entschieden, zusammen mit ihrer Mutter den kleinen Bahnhof in ein Bistro zu verwandeln. Davor befand sich das Gebäude einige Jahre im „Dornröschenschlaf“.

Das stilvoll eingerichtete Bistro wurde von der Decke bis zum Fußboden aufwendig renoviert. „Alles was man sieht“, sagt Inhaberin Chiara-Erisa Kraeft, „ist neu angeschafft oder frisch gestrichen worden.“ Auch von außen erhielt das Bahnhofsgebäude mit dem schönen Fachwerkaufbau einen neuen Farbanstrich. „Wir haben keine halben Sachen gemacht. Die Gäste, jung und alt, sollen sich ja bei uns wohlfühlen.“

Inhaberin hofft auf viele Radfahrer

Insgesamt etwa 50 gemütliche Plätze hält das Bistro für seine Gäste bereit. Bei schönem Wetter kommen noch einmal 30 Sitzplätze im Außenbereich dazu. Parkplätze für Autos und Fahrradständer stehen in ausreichendem Umfang in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.

Aufgrund der idyllischen Lage des Stuhrer Ortsteiles hofft die Inhaberin, viele Radfahrer auf dem Weg ins Grüne bei einer Rast im Bistro mit Speisen und Getränken verwöhnen zu können. Natürlich kann man sich auch vor Beginn einer längeren Radtour mit einem schmackhaften Frühstück stärken.

Neben dem Frühstücksangebot werktags von 9 bis 10 Uhr, am Wochenende bis 14 Uhr, bietet das Bistro anschließend süße und herzhafte Crêpes, Mini-Pizzen, Flammkuchen, Finger-Food, Pommes, Hähnchen-Sticks, Suppen, Süßspeisen und verschiedene Eis-Variationen. Auch vegane Speisen stehen auf der Karte, wie griechischer Joghurt mit Honig und Walnüssen. „Und wir haben auch internationale Spezialitäten als Dessert, wie den albanischen Schmalzkuchen, der mit Schokocreme und Puderzucker serviert wird“, macht sie Appetit auf das Speiseangebot.

Ab und an gibt es auch hausgemachten Kuchen

Getränkewünsche werden mit Wein und Sekt, Flaschenbieren, alkoholfreien Kaltgetränken, Kaffee und Tee erfüllt. „Ab und an wird es auch hausgemachten Kuchen geben“, verspricht die 23-Jährige.

Mehrmals im Jahr in der Sommer-Saison fahren die Dampf- oder Dieselloks der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ auf der 22 Kilometer langen Strecke von Harpstedt nach Delmenhorst-Süd den Heiligenroder Bahnhof an. „Der Zug hält genau vor unserer Tür“, erzählt die Inhaberin. Schon während der Umbauphase hat sich das Zugpersonal über den Baufortschritt informieren lassen. Am 20. August ist es gemäß Fahrplan wieder so weit, dass der Zug am Heiligenroder Bahnhof einen Halt einlegt. Auch im September gibt es noch zwei Termine.