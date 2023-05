Brandbekämpfer ziehen um: Neuer Standort für Feuerwehrhaus in Stuhr-Heiligenrode

Von: Andreas Hapke

Grundstückskauf in trockenen Tüchern: Das Heiligenroder Feuerwehrhaus zieht in die Nähe der Kreuzung Zollstraße/Neukruger Straße. Plan: Gemeinde © Privat

Der neue Standort für das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Heiligenrode steht fest: Die Brandbekämpfer ziehen an die Neukruger Straße. Laut Verwaltung könnte das im vierten Quartal 2025 der Fall sein. Mit dem Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans beschäfigt sich jetzt die Politik.

Heiligenrode – Über Punkt sechs auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen und Ortsteilentwicklung dürfte sich niemand mehr freuen als die Heiligenroder Ortsfeuerwehr. Da geht es um die Verlegung des in die Jahre gekommenen Feuerwehrhauses hin zur Neukruger Straße. Die Ausschussmitglieder beraten am heutigen Donnerstag über den Vorentwurf der dafür notwendigen 44. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan). Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Mühsame Suche nach einem Grundstück

Der jetzige Standort ist auch deshalb ungeeignet, weil die räumliche Enge an der Heiligenroder Straße die Entwicklung der Ortsfeuerwehr zu einem Logistikstandort für die Gemeindefeuerwehr verhindert. Darüber hinaus birgt die Ein- und Ausfahrtsituation erhebliche Gefahren.

Die Suche nach einem alternativen Grundstück war mühsam, wie die Verwaltung immer wieder mal durchblicken ließ. „Es wurden mehrere Standorte im Hinblick auf Eignung und Verfügbarkeit untersucht“, heißt es in der Information zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Jetzt ist die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken.

Das Heiligenroder Feuerwehrhaus zieht also an die Kreisstraße 112 – auf eine (noch) landwirtschaflich genutzte Fläche, die in Fahrtrichtung Heiligenrode kurz hinter der Kreuzung Neukruger Straße/Zollstraße auf der rechten Seite liegt.

Fertigstellung für 2025 angepeilt

Nach Auskunft von Gemeindepressesprecher Frank Meierdiercks sieht der grobe Zeitplan für den Bau des Gebäudes eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor. „Nach aktuellem Stand gehen wir von einer Bauzeit von zehn Monaten aus“, sagt Meierdiercks auf Nachfrage der Kreiszeitung. Der Umzug sei dann für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

Das Grundstück zwischen der Neukruger Straße und der Verlängerung des Waldwegs ist ungefähr ein Hektar groß und wird laut Meierdiercks komplett für die Belange der Brandbekämpfer benötigt. „Die Flächennutzung beinhaltet entsprechende Entwässerungsanlagen genauso wie eine Grüneinfassung“, erklärt Meierdiercks. Die Grundzüge der Planung sehen zudem ausreichend Platz für eine Rangier- und Verladefläche vor der Fahrzeughalle sowie eine Umfahrgasse für die Löschfahrzeuge vor. Darüber hinaus sollen 40 Stellplätze für die Privatautos der Einsatzkräfte entstehen.

Keine Erweiterungsmöglichkeiten, gefährliche Anbindung: Am Standort Heiligenroder Straße kann die Ortsfeuerwehr kein Logistikstandort werden. © Andreas Hapke

Zu den Kosten des Grundstücks und des Projekts insgesamt will die Gemeinde (noch) keine Stellung nehmen. Sie verweist auf die Klärung von Detailfragen im Fachausschuss am Donnerstag. Gleiches gilt für den Stand der Grundstückssuche für den Umzug der Ortsfeuerwehr Stuhr, der neben der Verlegung des Heiligenroder Standorts eine der dringlichsten Maßnahmen im kommunalen Feuerwehrbedarfsplan darstellt. Mangelnde Erweiterungsflächen sowie eine gefährliche Zuwegung gelten auch hier als Gründe für eine Verlegung. Hinzu kommt, dass die Gemeinde das Areal in absehbarer Zeit für die Entwicklung des Alt-Stuhrer Ortskerns benötigt.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Noch in ihrer Jahreshauptversammlung im Dezember vergangenen Jahres hatten die Heiligenroder Feuerwehrleute beklagt, dass es seitens der Gemeinde keine Rückmeldung zum Stand der neuen Feuerwehrhäuser in Stuhr und Heiligenrode gebe. Diese Wogen dürften spätestens jetzt geglättet sein.

Vorausgesetzt, die Politik gibt grünes Licht für den Vorentwurf der F-Plan-Änderung, bekommen die Bürgerinnen und Bürger im nächsten Schritt – der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung – die erste Gelegenheit, sich an der Planung zu beteiligen. Über die Eingaben berät wieder der Ausschuss für Bauen und Ortsteilentwicklung in öffentlicher Sitzung. In der späteren Offenlegung der Planung können die Bewohner erneut ihre Stellungnahmen vorbringen.