Varreler „Chorios“ mit neuem Namen und Repertoire

Blick über Genregrenzen

Stuhr - Von Bernd Ostrowski. „Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Konzert in der St.-Pankratius Kirche unter unserem neuen Namen Chorios“, hieß die Leiterin des ehemaligen Gospelchors Varrel, Kirsten Artal, die Gäste am Samstag willkommen. „Wir wollen damit darauf hinweisen, dass wir nicht nur Gospels singen, sondern auch andere Stile im Repertoire haben.“ Und so kam es dann auch, es folgte ein sehr abwechslungsreiches Programm: Deutscher Pop, brasilianischer Bossa Nova, Gospels, Lullabys und einiges mehr folgten in lockerer Reihenfolge.