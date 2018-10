Neuer Betreiber für Haus am Deichfluss in Moordeich

Moordeich - Das Haus am Deichfluss in Moordeich wird ab dem 1. November von der Gesellschaft Specht & Tegeler Seniorenresidenzen geführt. „Für die Mitarbeiter und Bewohner ändert sich so gut wie nichts“, versichert der neue Betreiber der Pflegeeinrichtung in einer Pressemitteilung. Alle Mitarbeiter des Hauses würden zu den gleichen Konditionen weiterbeschäftigt.

Bei Specht & Tegeler Seniorenresidenzen handelt es sich um eine gemeinsame Betreibergesellschaft der Specht-Gruppe aus Bremen und der Tegeler-Gruppe aus Wunstorf.

Das Haus am Deichfluss wurde von der Specht-Gruppe (ehemals Residenz-Gruppe Bremen) realisiert und im Jahr 1998 eröffnet. Die Pflegeeinrichtung bietet 72 Plätze an, darunter neun Pflegeappartements mit eigener Küchenzeile.

Betrieben wurde sie seit jeher von Senioren-Wohnpark Weser – einem Unternehmen der damaligen Residenz-Gruppe Bremen, die im Herbst 2015 einen neuen Eigentümer erhalten hat. Die gesamte Immobilie gehört den Investoren der Specht-Gruppe. Sie hatten das Gebäude bisher an den Senioren-Wohnpark Weser verpachtet. Der Pachtvertrag ist ausgelaufen und seitens des Senioren-Wohnparks Weser nicht verlängert worden. Nun übernimmt Specht & Tegeler den Betrieb.

Das Haus am Deichfluss ist laut der Pressemitteilung die dritte Pflegeeinrichtung, die das Unternehmen Specht & Tegeler, das seinen Sitz in Wunstorf hat, betreibt. Die Seniorenresidenz Kylltal in Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz) und das Seniorenhaus am Park in Sulingen gehören bereits zum Bestand. Weitere Pflegeheime, die ebenfalls von der Gesellschaft betrieben werden sollen, baut die Specht-Gruppe derzeit in Tarmstedt, Oldenburg und Delmenhorst.

Mehr als 100 Pflegeimmobilien realisiert

Die Specht-Gruppe mit Sitz in Bremen ist seit 1988 als Projektentwickler und Bauträger am Markt und hat bereits mehr als 100 Pflegeimmobilien realisiert. Zur Unternehmensgruppe gehören auch die Reha-Klinik am Sendesaal in Bremen, rund 600 Seniorenwohnungen in Bremen und Niedersachsen sowie der Weser-Pflegedienst und die Weser-Tagespflege in Brinkum, Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven.

Die Tegeler-Gruppe ist laut Pressemitteilung ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wunstorf. Seit 1992 bietet es diverse Dienstleistungen für den Gesundheits- und Pflegemarkt an, darunter Gebäudedienste uns Catering. Zudem betreibt es auch eigene Einrichtungen.

