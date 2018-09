Ein neuer Anlauf zur Ortskernentwicklung in Brinkum: Gut 100 Gäste lauschen im Stuhrer Rathaus den Ausführungen der Kölner Planungsgruppe, die die früheren Pläne überarbeit hat und drei mögliche Varianten vorstellt.

Stuhr - Von Rainer Jysch. Obwohl es um ein altes Thema ging, fühlte es sich an wie ein Neubeginn. Auf einer Bürgerversammlung wurden am Dienstagabend im Ratssaal der Gemeinde Stuhr aktuelle Varianten für die lange geplante Ortskernentwicklung von Brinkum vorgestellt. Rund 100 Interessierte ließen sich diese Präsentation nicht entgehen und sparten nicht mit Fragen, lebhaften Diskussionsbeiträgen, Anregungen und Kritik. Hajo Giesecke (Fachbereichsleiter Bau, Recht und Ordnung) hatte die Moderation übernommen. Neben Bürgermeister Niels Thomsen stand auch der Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, Christian Strauß, Rede und Antwort.

Den Hauptpart der Präsentation lieferte Dominik Geyer, geschäftsführender Gesellschafter der Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen aus Köln. Er stellte drei alternative Varianten vor, die nach dem Tiefschlag der Vergangenheit durch fehlendes Investoreninteresse eine Überarbeitung erfahren hatten. „Eine städtebaulich angemessene, sozial und wirtschaftlich tragfähige Lösung“, sei nun der Leitgedanke zu den Planungsentwürfen.

Grundsätzlich ging es um die Bebauung links und rechts der Bremer Straße mit drei Gebäudekomplexen, inklusive der Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten sowie Wohn- und Parkraum in Verbindung mit einer neuen, von vielen Bürgern gewünschten Aufenthaltsqualität an dieser Stelle.

Nicht einbezogen wurde das Areal, auf dem sich das ehemalige Café Zipf, jetzt ein mexikanisches Restaurant, und das Hotel Bremer Tor befinden. „Beide Objekte stehen im Eigentum der Gemeinde“, bestätigte Niels Thomsen. Auf der Fläche dahinter (ehemalige Tankstelle) soll ein neuer ZOB entstehen. Es gebe dafür einen mit „einer über 95 prozentigen Mehrheit“ getroffenen verbindlichen Ratsbeschluss, so der Bürgermeister. Das müsse man jetzt akzeptieren. Beide Gewerbeeinheiten seien „erfolgreich wirtschaftende Unternehmen“, die mit den Rückpachtverträgen zufrieden seien. „Dass wir da was tun müssen, ist klar. Aber nicht jetzt“, sagte er mit Blick auf die vonseiten der Besucher kritisch kommentierte Gebäudesubstanz. Man wolle sich zunächst auf die übrigen Flächen konzentrieren.

Bei den vorgestellten Varianten eins und zwei wird jeweils ein Verbrauchermarkt mit 1 200 bis 1 440 Quadratmetern Verkaufsfläche und mit bis zu 205 ebenerdigen Parkplätzen berücksichtigt, die auch von den Kunden der zehn bis 12 gewerblichen Einheiten (Gastronomie, Handel, Service, Praxen) genutzt werden sollen. Um für die 74 bis 83 Wohneinheiten ausreichenden Parkraum vorzuhalten, sind bei beiden Varianten Tiefgaragen geplant. Bei Variante 1 würde sich allerdings der Marktplatz um etwa ein Drittel gegenüber der heutigen Fläche des ZOBs verkleinern.

Zwei Varianten mit Discounter, eine ohne

Einen Marktplatz in unveränderter Größe sieht die Variante drei vor. Hier wurde auf einen Einkaufsmarkt verzichtet, wenngleich dieser als „Anker“ für andere Gewerbetreibende fungieren könnte. Für die rund 83 Wohneinheiten und 16 gewerblichen Nutzer würden insgesamt 123 ebenerdige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Gebäude auf der östlichen Seite sollen Tiefgaragen erhalten. Um einen barrierefreien Zugang zu den Wohnungen per Lift zu gewährleisten, ist bei allen Varianten eine dreigeschossige Bauweise mit einem vierten Staffelgeschoss vorgesehen.

Einwände und Fragen der Besucher bezogen sich vor allem auf den in Variante eins und zwei geplanten Discounter und den damit verbundenen Parkplatzbedarf. Auch die Schaffung einer Tiefgarage unter dem zukünftigen Marktplatz wurde angeregt. Raum für kulturelle Veranstaltungen wurde angefragt und Bedenken in Sachen Lärmbelästigung für die zukünftigen Bewohner geäußert. Deutlich wurde, dass es die eine, ideale Lösung wohl nicht geben kann. Einer Besucherin waren indes alle drei Varianten „zu langweilig“. Sie warb für einen Wettbewerb mit „neuen Ideen“.

Die vom Planungsbüro präsentierten Vorentwürfe nebst Begleittext sollen ab heute auch auf der Internetseite der Gemeinde zu finden sein, wie Christian Strauß in Aussicht stellte. Bürger haben bis zum finalen Ratsbeschluss gegen Ende dieses Jahres die Möglichkeit, Anregungen in mündlicher oder schriftlicher Form vorzutragen. „Wir wollen Sie nicht mit diesen Varianten überfallen. Sie können sich in Ruhe Gedanken darüber machen und sich anschließend zu Wort melden“, sagte Stadtplaner Geyer, der Verständnis für konkrete Anregungen zeigte und diese wohlwollend entgegennahm.

Er lobte im Übrigen die Vorgehensweise der Gemeinde, die – abweichend von der Bauleitplanung nach „Schema F“ – einen „offenen und durchgängigen“ Prozess um diesen wichtigen Stadtraum gewählt habe. Dominik Geyer: „Der Platz ist es wert, sich mit Gründlichkeit damit auseinanderzusetzen.“