Vertreter aus der Automobilindustrie, von H2-Mobility, Nel Hydrogen und Shell, sowie aus der Politik bei der Eröffnung der Wasserstoff-Tankstelle in Groß Mackenstedt. Die Investition in die Zukunft ist übrigens eine ziemlich große: Solche Tanksäulen kosten pro Stück zwischen 1 und 1,4 Millionen Euro.

Gross Mackenstedt - Von Luka Spahr. „Ein zentraler Beitrag für die Energiewende“ – „Ein Thema mit Zukunftschancen“ – „Eine Antwort auf die Frage, wie wir unsere Mobilität organisieren“. So klang es am Freitagmittag, als Vertreter aus Politik und Wirtschaft an der Shell-Tankstelle am Autobahndreieck Stuhr den Weg für die Zukunft freimachten. Ebnen sollen ihn Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Das Problem: Bisher fahren auf deutschen Straßen nur rund 400 Autos mit Brennstoffzellen.

Selten kommt so viel Prominenz auf einem Autobahnrasthof zusammen. Von Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen über Niedersachsens Staatssekretär Frank Doods bis zum Deutschlandvorsitzenden von Shell, Thomas Zengerly. Beinahe ehrfüchtig schauten sie alle eine kleine blaue Säule an. In ihr oder vielmehr dem Wasserstoff, der sich damit tanken lässt, sehen sie die Zukunft der Mobilität.

Die Wasserstoff-Tanksäule in Groß Mackenstedt ist die zweite in Niedersachsen und die 45. bundesweit. Das große Ziel der Interessengemeinschaft H2-Mobility lautet: 400 im Bundesgebiet. 100 sollen es bis Jahresende sein.

Gegenüber den rund 14 500 klassischen Tankstellen in Deutschland eine eher unbedeutende Zahl. „Wir haben hier das klassische Henne-Ei-Problem“, so Shell-Chef Zengerly. Heißt: Erst müsse die Infrastruktur errichtet werden, dann komme auch die Nachfrage. „Wir können nicht immer auf andere warten und müssen couragiert nach vorne gehen.“

Auch wenn das Ziel von 400 Wasserstoff-Tankstellen in weiter Ferne liegt: Staatssekretär Doods sprach bereits von einem „Netz mit großer Verlässlichkeit“. Zengerly ergänzte, es werde für Wasserstoff-Fahrer immer leichter, an Treibstoff-Nachschub zu kommen.

Ein einziges Auto im ganzen Landkreis

Dass die Tankstelle keineswegs nur den Stuhrer von nebenan ansprechen soll, sondern vor allem den Durchreisenden, zeigt auch die Anzahl von rein wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen im Landkreis Diepholz. Laut Fachdienstleiter Wolfgang Nogga gibt es derzeit genau eins. Dem gegenüber stünden 660 Hybrid-Fahrzeuge, die neben Strom vor allem mit Benzin und Diesel betrieben werden, sowie 209 000 Autos mit klassischem Antrieb.

Für Thomas Bystry, Projektleiter bei Shell für den Bereich Wasserstoff, ist die Brennstoffzelle der Antrieb der Zukunft. Autogas (LPG), Erdgas (CNG) und alle Hybride sind aus seiner Sicht nur „Brückentechnologien“. Reine Elektro-Fahrzeuge hätten etwa nicht nur Probleme mit der Nachhaltigkeit bei der Herstellung der Batterien. Auch eine 100-prozentige Abdeckung Deutschlands durch Elektroautos sei nicht umsetzbar, weil die Stromnetze der Belastung gar nicht standhalten würden.

Stattdessen könnte mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugter Wasserstoff die Lösung bringen. Wasserstoff lasse sich deutlich besser lagern als Strom, sagt Bystry. Und: Aus dem Auspuff kommt lediglich Wasserdampf und kein Gramm CO2 . Am Ende kann der Kunde dann sein Auto in drei bis vier Minuten volltanken. Ab sofort auch in Stuhr.

9,50 Euro kostet das Kilogramm Wasserstoff. Mit einem Kilo kommt man etwa 100 Kilometer weit. Bei heutigen Tankgrößen reicht eine Füllung je nach Fahrstil für rund 500 bis 800 Kilometer.

Was allerdings neben dem dünnen Netz an Tankstellen die Verbreitung von Brennstoffzellen-Autos erheblich behindert: Derzeit gibt es gerade einmal drei Modelle von Mercedes, Toyota und Hyundai auf dem deutschen Markt. Und die kosten zwischen 52. 000 und 77 .000 Euro Listenpreis. Bei der Präsentation am Freitagmittag waren die Modelle samt jeweiligem Firmenvertreter vor Ort.