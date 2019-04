Brinkumer Shanty-Chor freut sich über Saskia Becker als Leiterin

Stuhr - Von Lisa-Marie Rumann. Saskia Becker heißt die neue Chorleiterin des Brinkumer Shanty-Chors. „Die Suche war sehr schwer“, ist sich die Gruppe beim Pressegespräch einig. „Wir haben alles versucht“, so Vorsitzender Rolf Becker. Über die Presse und auch bei der Hochschule der Künste in Bremen habe sich zuerst niemand finden lassen.

Das Problem: Proben und Auftritte machen den Chor sehr zeitintensiv. Viele Umwege führten die Crew letztlich zum Neustädter Shanty-Chor, der sie an Saskia Becker vermittelte. „Shanty ist ganz neu für mich“, erklärt die 26-Jährige. Seit Oktober lebt die gebürtige Berlinerin in Bremen und studiert Operngesang im Master. „Durch das Musikstudium bin ich zeitlich sehr flexibel“, erzählt sie. „Ich erhoffe mir aber, dass ich die Chorleitertätigkeit mit dem Singen verbinden kann.“

Wie sieht nun die Zukunft der Shanty-Crew aus? „Ich weiß, dass es ein traditionsreicher Chor ist“, so Saskia Becker. Vieles möchte sie auch beibehalten. „Ich möchte aber auch fordern und den Chor weiterentwickeln“, erklärt sie. Das gestalte sich sicherlich als Herausforderung, stimmen die Herren zu. „Viele sind gar nicht gewillt, Neues zu lernen“, so Rolf Becker. Aber wenn die Leiterin sagt, man könne es anders machen, dann will die Crew es zumindest versuchen.

Einige Aufgaben, die eigentlich die Chorleitung übernehme, habe Saskia Becker bereits umverteilt – zum Beispiel die Programmplanung. „Das sollte lieber jemand übernehmen, der sich damit auskennt“, erklärt sie. „Ich kann besser die Stimmbildung beeinflussen.“

Die Crew zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit der Neuen am Steuer. „Wichtig ist, dass es auch menschlich passt“, so Rolf Becker. „Es ist aber auch erstaunlich, wie gut sie mit den Titeln zurechtkommt.“ Während sechs bis sieben verschiedene Lieder an einem Übungsabend geprobt werden, stehen über 30 Titel beim kommenden Auftritt auf der Brinkumer Gewerbeschau auf der Tagesordnung.

Die Suche ist noch nicht am Ende – ein Bassgitarrist fehle der Gruppe noch immer. Bei Fragen und Interesse steht Rolf Becker telefonisch unter 0421/804289 zur Verfügung. Proben sind immer dienstags von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Haifischbar in Heiligenrode.