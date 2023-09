Empfang im Rathaus: Wertschätzung für die neuen Auszubildenden in der Gemeinde Stuhr

Von: Sigi Schritt

83 neue Auszubildende aus 28 Betrieben wurden im Stuhrer Rathaus begrüßt. Bürgermeister Stephan Korte betonte die Bedeutung des Nachwuchses.

Stuhr - Der Tag der Auszubildenden im Rathaus ist Wertschätzung pur für die jungen Menschen, die jetzt ihre Lehre in der Gemeinde Stuhr begonnen haben. Das sagte Bürgermeister Stephan Korte zu den 83 Nachwuchskräften aus insgesamt 28 Betrieben. Sie waren mit 35 Ausbildern, Geschäftsführern und Firmeninhabern zum Empfang gekommen. Damit gehören die neuen Auszubildenden zu den insgesamt 800 Auszubildenden, die derzeit in den Stuhrer Betrieben ausgebildet werden. So ein Empfang könnte eine Blaupause für andere Kommunen in Deutschland werden, sagten Firmenvertreter.

Es war jedenfalls ein großer Bahnhof für die Stuhrer Berufsanfänger. In den Reihen saßen unter anderem die stellvertretenden Bürgermeisterinnen Britta Buttelmann, Gudrun Klomburg und Sigrid Rother, Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier, Landtagsabgeordneter Dennis True sowie Ratsmitglieder verschiedener Parteien. Außerdem waren unter anderem Vertreter der Kooperativen Gesamtschulen Stuhr-Brinkum und Moordeich sowie der IHK anwesend. Jeder einzelne Auszubildende wurde von Ute Sydow (Unternehmerinnenforum Stuhr) namentlich aufgerufen und erhielt vom Bürgermeister sowie von Volker Twachtmann (Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen) und Lars Gudat (Brinkumer Interessen Gemeinschaft) neben einem Händedruck eine Infomappe. Musikalisch umrahmt wurde die 13. Veranstaltung dieser Art von Lenia Lange (Gesang) und Finja Taberski (Klavier) von der Musikschule Reckeweg.

Die Gemeinschaften der Unternehmer in der Gemeinde Stuhr Wichtiger Bestandteil des Stuhrer Wirtschaftslebens sind laut Gemeinde Stuhr die Interessengemeinschaften, deren Aktivitäten von der Gemeinde Stuhr unterstützt werden. Sie setzen sich aus Groß-, mittelständischen und Kleinbetrieben zusammen und gelten als wichtige und wirksame Sprachrohre der Stuhrer Unternehmen. Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen e.V. (ISU) Allein die ISU vertritt mit ihren mehr als 200 Mitgliedern über 3 500 Arbeitsplätze. Ziel ist es, gemeinsame Interessen gezielt und gebündelt zu vertreten. Allen Stuhrer Unternehmen ist die Möglichkeit zur Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 84 Euro) geboten. Brinkumer Interessengemeinschaft e.V. (BIG) Die BIG ist ein Zusammenschluss von knapp 140 Geschäftsleuten aus Brinkum, Stuhr und umzu. Der eingetragene Verein besteht seit über 40 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, den Ortsteil Brinkum für Geschäftsleute und für die Bürgerinnen und Bürger interessant zu gestalten und zu erhalten. Der Mitgliedsbeitrag für Kleinbetriebe und Fördermitglieder beträgt 60 Euro im Jahr und für größere Firmen 150 Euro im Jahr, wobei wir selbstverständlich auch Mitglieder aus den anderen Ortsteilen Stuhrs und angrenzenden Gemeinden aufnehmen. UnternehmerinnenForum Stuhr e. V. Das UnternehmerinnenForum Stuhr e. V. ist seit 2006 die dritte Interessengemeinschaft. Mittlerweile engagieren sich dort mehr als 50 Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen. Für einen Jahresbeitrag von 84 Euro (Ermäßigung für Existenzgründerinnen möglich) werden monatliche Veranstaltungen organisiert.