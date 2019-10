Letzte Runde für Heinrich „Heini“ Buddelmann in Seckenhausen und Neukrug

Seckenhausen - Von Angelika Kratz. „Er muss gleich um die Ecke kommen“, verkündete Ursel Grabs am frühen Montagmittag. Gemeint war damit der „netteste Postbote der Welt, der Brief- und Paketzusteller aller Herzen in Seckenhausen und Neukrug“, Heinrich Buddelmann. „Heini“ oder „Heibu“ wie er seit 35 Jahren in der Nachbarschaft genannt wird, ging noch einmal auf Tour, bevor er am 1. November zum Pensionär wird.