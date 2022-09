Nataliia Lytvyn unterstützt Angela Behrens in deren Friseursalon in Varrel

Von: Andreas Hapke

Verstehen sich als Nachbarinnen und Kolleginnen gut: Angela Behrens (l.) und Nataliia Lytvyn. © Andreas Hapke

Wer samstags den Friseursalon von Angela Behrens an der Varreler Landstraße betritt, wird von einer neuen Mitarbeiterin begrüßt. Sie heißt Nataliia Lytvyn, ist 36 Jahre alt und stammt aus der Ukraine. Seit Anfang September hilft sie als Mini-Jobberin bei Angela Behrens aus. Die Inhaberin spricht von einem Glücksgriff – zumal ihre Suche nach Aushilfen zuletzt nicht von Erfolg gekrönt war.

Varrel – Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrii und Töchterchen Alise (3) wohnt Nataliia Lytvyn gegenüber von Angela Behrens im Weyher Ortsteil Angelse. Dorthin hat es die Familie wegen des Krieges in der Heimat verschlagen. „Sie haben immer so nett gegrüßt, waren mir sofort sympathisch“, erzählt die Friseurin. „Da habe ich Nataliia einfach mal gefragt, ob sie Lust hätte, mich samstags von 8 bis 13 Uhr zu unterstützen.“ Sehr zur Freude der Saloninhaberin hat die Ukrainerin „ja“ gesagt. „Früher haben mich Schüler oder Studenten unterstützt, aber jetzt bekomme ich niemanden mehr. Die wollen lieber in der Gastronomie arbeiten.“ Ebenso schwierig sei es, eine Halbtagskraft zu finden, die sie dringend benötige.

In der Ukraine war Nataliia nach eigener Auskunft als Assistentin der Geschäftsleitung in einer Puma-Niederlassung tätig. Sie habe persönliche Angelegenheiten des Chefs geregelt und sei bei strategischen Entscheidungen, etwa bei der Auswahl einer neuen Kollektion, mit eingebunden gewesen. Jetzt wäscht sie den Kunden die Haare, spült Dauerwellen ab und die Farbe aus den Haaren. Samstags bekommen die Kunden den Kaffee von ihr eingeschenkt.

Für das, was sie tut, ist sie überqualifiziert

„Sie ist mega-freundlich, immer zuvorkommend und hat ein Auge dafür, dass alles ordentlich aussieht. Sie macht das ganz toll“, sagt Angela Behrens. Sie weiß aber auch: „Für das, was Nataliia hier tut, ist sie natürlich überqualifiziert.“ Doch die Ukrainerin lächelt das weg. Sie sei glücklich mit dem Job. Und ihr Mann hat dafür eine einleuchtende Erklärung: „Sie hat in der Ukraine in der Mode-Industrie gearbeitet. Das hier ist nichts anderes. Hier geht es auch darum, Menschen schöner zu machen.“

Auch Andrii muss sich umstellen. In der Heimat sei er in gehobener Position bei einem überregionalen Hersteller von Schuhkomponenten tätig gewesen, nun arbeitet er in der Qualitätskontrolle eines Zulieferers für Mercedes in Bassum. Der 33-Jährige kann sich gut auf Englisch verständigen und spricht schon etwas besser Deutsch als Nataliia. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass er bereits mehr Sprachunterricht hatte. Durch seinen Job kommt er auch häufiger mit anderen Menschen zusammen. Nataliia ist außer samstags Hausfrau und Mutter – aber nach eigener Auskunft auch „happy“ damit. Schon in der Ukraine hatte sie sich nach Alises Geburt aus dem Berufsleben zurückgezogen.

Nach wochenlanger Flucht in Deutschland angekommen

Die Kleine besuche seit einer Woche den Kindergarten und gewöhne sich nach und nach an die neue Situation, „wie wir alle“, berichtet Andrii. Ihre dadurch gewonnene Freizeit möchte Nataliia nutzen, um sich sprachlich zu verbessern. Den Kurs Deutsch A 1.1 hat sie für den anstehenden Integrationstest absolviert. Familie, Einkauf, Arztbesuch – derlei Vokabeln gehören also schon zu ihrem Repertoire. „Und Friseur“, sagt sie und lacht.

Das Ehepaar ist am 4. April nach Deutschland gekommen, war zu diesem Zeitpunkt aber schon wochenlang auf der Flucht. Als am 24. Februar die ersten Bomben in der Ukraine einschlugen, habe er innerhalb von Minuten entschieden, mit seiner Familie ihre Heimatstadt Odessa zu verlassen, berichtet Andrii. Binnen einer Stunde hätten sie das Nötigste zusammengepackt und sich auf den Weg Richtung moldawischer Grenze gemacht. Dort seien sie von Lkw-Fahrern angesprochen worden, was denn eigentlich los sei. „Niemand wollte glauben, dass der Krieg begonnen hat. Wir leben doch im 21. Jahrhundert“, habe es geheißen. Auch für Nataliia war diese Entwicklung unvorstellbar. Sie war sich lange sicher: „Es wird keine Bomben auf die Ukraine geben.“

Familie hilft den Ukrainern bei der Flucht

Während Nataliia mit Alise einige Wochen bei ihrer Mutter in Moldawien blieb, fuhr Andrii zu seinem Bruder nach Polen. Gemeinsam hätten sie ukrainische Landsleute zur Flucht verholfen. „Drei Wochen lang sind wir dafür hin- und hergependelt“, berichtet Andrii. Dann habe er Ehefrau und Tochter in Moldawien abgeholt. Über Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Polen gelangten sie nach Deutschland. Nach Weyhe verschlug es sie, weil dort bereits Freunde aus der Ukraine wohnten. „Die sind zwei Wochen eher hierher gekommen“, sagt Andrii.

Laut Andrii war „Angela die erste Person, die wir hier kennengelernt haben“. Inzwischen seien auch andere Nachbarn hinzugekommen. Es werden nicht die einzigen bleiben, denn die Familie sieht ihre Zukunft langfristig in Deutschland. „Wir wollen nach vorne schauen“, sagt Andrii. Freunde und Bekannte seien ohnehin in alle Herren Länder geflohen. Nach Polen Ungarn, Bulgarien, Türkei, Kanada und in die Niederlande. Der Kontakt sei aber nicht abgebrochen.

Angela Behrens würde sich freuen, wenn das Ehepaar dauerhaft bleiben und Nataliia ihr Engagement ausweiten würde. „Wir haben nur noch nicht darüber gesprochen“, sagt sie leise. Auch Nataliia und Andrii könnten sich vorstellen, den Job im Friseurladen aufzustocken. „Wir haben aber noch nicht mit Angela drüber gesprochen“, sagt Andrii. Sollte es zu diesem Gespräch kommen, würde man sich wohl schnell einigen.